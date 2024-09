Splitter der BGL Ligue / Gleichgewichtsstörungen im Norden und ein paar exotische Ausflüge

Der 6. Spieltag der BGL Ligue ist der erste Spieltag nach der Länderspielpause. Die 16 Mannschaften hatten zwei Wochen Zeit, um einige Veränderungen vorzunehmen.

Neuanfang nach Pleitenserie: Für den FC Wiltz 71 läuft es derzeit richtig schlecht. 0:11 Tore und null Punkte aus den vergangenen vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Trainer David Vandenbroeck und seine Mannschaft müssen an diesem Wochenende gegen Mondorf reagieren. „In den ersten Begegnungen war das Team nicht im Gleichgewicht. Der Beweis ist, dass wir in den letzten vier Spielen elf Gegentore bekommen und kein einziges Tor geschossen haben. Deshalb haben wir am Gleichgewicht der Mannschaft gearbeitet. Wir werden versuchen, wieder frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Die Truppe hat gut gearbeitet in der Länderspielpause, es wurde viel gesprochen und es wurden auch viele Sachen verbessert. Jeder will es besser machen. Wir müssen auch wieder Selbstvertrauen gewinnen. Es wird nicht einfach in Mondorf, aber in der BGL Ligue ist kein Spiel von Anfang an gewonnen. Auch die darauffolgenden Spiele gegen Niederkorn, Petingen und Hesperingen werden nicht einfacher. Aber es wird die Möglichkeit geben, Punkte zu holen“, sagt Vandenbroeck vor dem richtungsweisenden Spiel. (pad)

Karibik statt Wiltz: Die US Mondorf muss am Sonntag auf ihren erfahrenen Mittelfeldspieler Loïc Baal verzichten. Der Neuzugang ist Nationalspieler von Französisch-Guayana und war in den vergangenen Tagen mit seinem Team in der Concacaf Nations League aktiv. Zunächst ging es vor heimischer Kulisse gegen Nicaragua. Das französische Übersee-Département verlor mit 0:1. Danach reiste das Team von Trainer Jean-Claude Darcheville (u.a. Spieler bei Girondins Bordeaux und den Glasgow Rangers) auf die Karibikinsel Trinidad and Tobago, wo es ein 0:0-Remis gab. Baal stand in beiden Partien 90 Minuten auf dem Platz, flog an diesem Wochenende nach Luxemburg zurück und wird dementsprechend gegen Wiltz geschont, damit es zu keiner Überbelastung kommt. (del)

Der Aufsteiger will nachlegen: Bettemburg durfte vor der Länderspielpause einmal kräftig durchatmen. Nach vier Niederlagen in Folge landete der Aufsteiger einen überraschenden 3:0-Sieg gegen Hesperingen. An diesem Wochenende steht das wichtige Duell gegen Monnerich an. Der Gegner hat bisher keinen Punkt geholt und wird wohl einer der Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sein. „Für mich war der Sieg gegen Hesperingen nicht überraschend. Ich habe das volle Vertrauen in meine Mannschaft. Die Spieler müssen sich bewusst werden, was getan werden muss, um so eine Leistung wie gegen den Swift abzurufen. Für uns geht es jetzt darum, nachzulegen. Monnerich gehört zu den Mannschaften, gegen die wir etwas Zählbares holen müssen, um in der Meisterschaft bestehen zu können“, sagt Trainer Olivier Baudry vor dem richtungsweisenden Duell. (pad)

Bewegung beim Aufsteiger: In der Länderspielpause gab es bei Bettemburg noch zwei Veränderungen im Kader. Kapitän Kevin Mvele hat die Mannschaft verlassen und wird in Zukunft für den Schweizer Verein FC Bulle auflaufen (dritte Liga). Für den Sturm hat der Aufsteiger einen erfahrenen Mann geholt. Quissumgo Maconda spielte in seiner Karriere vor allem in der französischen N2 und N3. Zuletzt stand der 32-Jährige bei Louhans-Cuiseaux unter Vertrag. (del)

Von Mondorf nach Zypern und von Melbourne nach Mondorf: Thierno Milimono wartete nur darauf, endlich Mondorf verlassen zu dürfen, und hat jetzt einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Linksverteidiger hat beim zyprischen Zweitligisten Othellos Athienou unterschrieben. Der 22-Jährige war vergangene Saison Stammspieler in Mondorf, hatte in dieser Saison nach Unstimmigkeiten kein Spiel in der BGL Ligue bestritten. Am Sonntag könnte die USM mit einem neuen Stürmer auflaufen. Aus Australien wurde Hatim Far verpflichtet. Der Franzose kommt von den Melbourne Knights, die in der zweiten Liga in Down Under spielen. In seiner Heimat Frankreich bestritt der 22-Jährige u.a. 13 Partien für Rodez AF in der Ligue 2. (del)

Aus Virton und Tahiti: Rodange hat noch drei Ergänzungsspieler in den Kader geholt. Aus der Reserve von Virton kommen Arnaud Billiet und Alessandro Cincera. Klaid Leon kommt von der Pazifik-Insel Tahiti und spielte dort beim AS Tefana. (del)