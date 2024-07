In Monnerich / Girls Foot Day: Fußball und Spaß mit den Besten

Der „Girls Foot Day“ ist zum festen Termin des FLF-Kalenders avanciert. Zum Abschluss einer langen Saison stehen die Nachwuchsspielerinnen einen Tag im Fokus: Gemeinsam mit den Nationalspielerinnen können sie in spaßiger Atmosphäre zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Doch auch Mädchen, die bislang noch keine Fußballschuhe geschnürt haben, bekommen an diesem besonderen Tag in Monnerich die Möglichkeit, ihr Talent zu testen.