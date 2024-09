Nations League / Gerson Rodrigues gegen Weißrussland aus „disziplinarischen Gründen“ nicht dabei

Paukenschlag vor dem Nations-League-Spiel gegen Weißrussland (Sonntag, 15.00 Uhr im Stade de Luxembourg). Stürmer Gerson Rodrigues wurde aus dem Kader verbannt.

Die FLF-Auswahl muss im zweiten Nations-League-Spiel der Gruppe 3 auf Gerson Rodrigues verzichten. Der Stürmer wurde aus „disziplinarischen Gründen“ aus dem Kader verbannt, wie Nationaltrainer Luc Holtz dem Tageblatt bestätigte.

Der Angreifer verkündete am Samstagabend auf der Social-Media-Plattform Instagram, dass er gegen Weißrussland nicht dabei sein wird. In einem kurzen Video-Statement geht er jedoch nicht auf die Gründe dafür ein. „Ich werde leider gegen Weißrussland nicht dabei sein. Ich werde jedoch im Stadion sein und die Nationalmannschaft unterstützen und hoffe, dass wir die drei Punkte holen werden“, sagt Rodrigues und schließt die Botschaft mit „roude Léiw huel se“ ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rodrigues wegen außersportlichen Ursachen den Kreis der Nationalmannschaft verlassen musste. Der Stürmer des chinesischen Zweitligisten Guangxi Pingguo Haliao durchläuft derzeit die schwierigste Periode in seiner siebenjährigen Profikarriere. Im Mai 2024 wurde sein Vertrag bei Slovan Bratislava auch aus disziplinarischen Gründen aufgelöst. In diesem Sommer hatte er Probleme, einen neuen Arbeitgeber zu finden und schloss sich schlussendlich dem chinesischen Zweitligisten an.

Im ersten Nations-League-Spiel am Donnerstag gegen Nordirland (0:2) war Rodrigues sichtlich außer Form und konnte der Mannschaft nicht helfen.

Für die FLF-Auswahl ist der Ausschluss des 29-Jährigen vor dem wichtigen Duell gegen Belarus nicht die beste Nachricht. Nationaltrainer Luc Holtz hat auf der Stürmerposition nur wenige Alternativen zur Verfügung.