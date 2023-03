Die FLF-Auswahl entführte einen Punkt aus der Slowakei und eröffnete damit das Punktekonto in der Gruppe J am ersten Spieltag. Nationaltrainer Luc Holtz war mit dem Resultat, aber nicht mit der Art und Weise zufrieden.

Nationaltrainer Luc Holtz hat schon bessere Auftritte seiner Mannschaft gesehen und analysierte das Spiel in Trnava dementsprechend nüchtern: „Die Leistung interessiert mich in erster Linie. Heute bin ich zufrieden mit dem Punkt, den wir geholt haben, aber die Art und Weise war nicht so toll. Wir waren im Ballbesitz nicht so gut. Die vorhandenen Freiräume haben wir nicht sehr gut genutzt. Unsere Laufwege waren nicht gut und wir waren auch oft nicht handlungsschnell genug. Unser Pressing war teilweise gut, aber Anfang der ersten Hälfte hatten wir in dieser Hinsicht auch ein paar Probleme.“

Trotz der mittelmäßigen Leistung stimmt der Zähler in Trnava Holtz positiv für die zukünftigen Spiele: „Die Mannschaften, die an einem schlechten Tag Punkte holen, gewinnen oft die Meisterschaft. Deshalb war der Punkt gut. Es gab auch schon Spiele, in denen wir gut waren und keine Punkte geholt haben. Das stimmt mich positiv. Ich war froh, dass wir nicht ins Messer gelaufen sind. Die Einstellung war gut, aber wir können auf einem höheren Level agieren.“

Am Sonntag heißt der Gegner Portugal. Gegen den Gruppenfavoriten erwarten die „Roten Löwen“ ein volles Stadion und ein Gegner von internationalem Format. „Gegen Portugal kommt ein Spiel, in dem wir keine Punkte eingeplant haben. Mal schauen, was dabei rauskommt“, sagte Holtz.