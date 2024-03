Das Aufgebot steht – kleinere Überraschungen inklusive: Kommende Woche startet die FLF-Auswahl in die EM-Qualifikation, die erstmals unter einem Nations-League-Modus ausgetragen wird. Klarer Favorit auf den Gruppensieg ist das Team aus Albanien, das zum Auftakt am 5. April auf dem Galgenberg erwartet wird.

Das Verletzungspech: Mit Kimberley Dos Santos und Edina Kocan fehlen gleich zwei Nationalspielerinnen, die sich nach ihren Knieoperationen erst im Aufbau befinden. Liane Freymann hat sich ebenfalls verletzt. Julie Marques muss diesmal aufgrund ihrer Studien eine Pause einlegen, könnte bei den nächsten Länderspielen aber wieder zum Team stoßen.

Becker hört auf: Die 24-jährige Verteidigerin Jessica Becker hat vor Kurzem aus privaten Gründen entschieden, der Nationalmannschaft dauerhaft den Rücken zu kehren und sich auf ihre Studien zu konzentrieren.

Das Comeback von Laura Miller: Gute Nachrichten kommen derweil aus Belgien. Die Kapitänin Laura Miller spielt nicht nur wieder nach der überstandenen Verletzungsmisere, sondern hat bei ihrem Comeback für den Standard gleich ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit erzielt: „Sie wird uns Stabilität auf dem Platz bringen“, freute sich FLF-Nationaltrainer Dan Santos. Bislang ging die Spielzeit aber nicht über rund 30 Minuten hinaus. „Wir müssen also abwarten, um zu entscheiden, wie viel Spielzeit wir ihr geben können. Aber sie dabei zu haben ist selbstverständlich sehr wichtig für uns.“

Amy Thompsons Form: In den vergangenen Wochen musste auch Torjägerin Amy Thompson eine Zwangspause aufgrund einer Verletzung einlegen. Die 29-Jährige hatte sich dafür entschieden, sich für das Comeback an den medizinischen Stab der FLF zu wenden. „Es gab eine gute Zusammenarbeit mit ihrem Verein“, erklärte Santos. „Aber sie wird keine 90 Minuten spielen können, das steht fest. Allerdings handelt es sich definitiv um eine Option, sie einzuwechseln. Wenn wir jemanden wie Amy bringen können, um den Spielverlauf zu verändern, dann ist es umso besser.“

Der Modus: Es ist nicht das erste Mal, dass sich Dan Santos über die Auslosung äußerte. Sein einziger Wunsch war es, eben nicht die einzige Dreiergruppe zu erwischen: „Objektiv gesehen ist der Nations-League-Modus sicherlich förderlich für die Entwicklung, aber ich bin nicht zufrieden, dass wir statt sechs nur vier Länderspiele bestreiten werden.“ Albanien, als Absteiger der Liga B, ist klarer Favorit. „Sie sind offensiv stark besetzt. Ihre Spielerinnen stehen zu großen Teilen im Ausland unter Vertrag, beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland. Man kann sie mit der Türkei vergleichen. Aus unserer Sicht geht es darum, von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir sind nicht Favorit dieser Gruppe.“

Die neuen Gesichter: Im Tor ist erstmals Lisi Oberweis nominiert worden. Sie profitiert u.a. davon, dass Emma Goetz mit der U19 in Gibraltar unterwegs ist und sich die Differdingerin Céline Töpler einen Finger verstauchte. „Sie trainiert bereits länger mit uns und hat sich gut präsentiert. Es ist eine Chance für sie.“ Mit Rita Leite kehrt eine Linksverteidigerin zurück ins Team, die zwischendurch von den Radaren verschwunden war. Die Linksverteidigerin wuchs in Luxemburg auf, spielte beim Racing und später in Mamer, bevor sie nach Portugal zu Tirsense wechselte. „Vor zwei Jahren zog sie sich einen Kreuzbandriss zu“, blickte Santos zurück. „Ich habe mich mit ihr und dem Trainer unterhalten. Sie hat einen guten Eindruck hinterlassen. Zudem ist sie ein Linksfuß, was mir wichtig auf dieser Position ist.“ Das Niveau der zweiten Liga Portugals sei vergleichbar mit der Ligue 1 in Luxemburg.

Zudem stoßen gleich drei U17-Spielerinnen zur Nationalelf. Alle drei verfügen über „interessante Profile“. Etwa die Mamerin Eva Marinelli. Als klassische Neun gehört zu ihren Stärken, den Ball auch mal halten zu können und treffsicher zu sein. „Sie arbeitet viel an sich und absolviert zudem ein individuelles Fitnessprogramm. Ihr Profil haben wir nicht in der A-Auswahl, es ist also interessant für die Zukunft.“ Ella Schmit ihrerseits wurde nach der kurzfristigen Verletzung von Emma Kremer erst um Mitternacht auf die Kaderliste gesetzt. „Als Back-up und Belohnung für ihren Einsatz.“ Ob die erfahrene Innenverteidigerin Kremer spielen kann, steht noch nicht fest. Gwendy Merlevede hat sich derweil aufgrund ihrer Leistungen im Verein in den Vordergrund gedrängt und das Trainerteam überzeugt. „In einem Monat, wenn wir in Albanien spielen, gibt es wieder ein paar Spielerinnen, die aufgrund der Abschlussexamen fehlen werden.“ So können also jetzt schon Punkte gesammelt werden.

Vorverkauf gestartet: Die Tickets für das erste Länderspiel, das am kommenden Freitag um 19.30 Uhr auf dem Galgenberg angepfiffen wird, sind bereits im Vorverkauf in der „Billetterie“ auf der Internetseite der FLF erhältlich.

Bleibt Dan Santos? Am 1. Juli läuft der Vertrag des Nationaltrainers und seiner Assistenten aus. Bislang sei die Vertragsverlängerung noch kein Thema gewesen, versicherte er. Auch, weil Präsident Paul Philipp in den vergangenen Wochen wohl andere Sorgen und Gedanken hatte. „Wir haben noch zweieinhalb Monate Zeit, um dieses Gespräch zu führen.“

Das FLF-Aufgebot Tor: Joy Jung (Sporting Charleroi/B), Lisi Oberweis (Union Mertert/Wasserbillig), Lucie Schlimé (First Vienna/AUT)

Verteidigung: Ana Barbosa (Standard Liège/B), Isabel Albert (E Wormeldingen/Münsbach/Grevenmacher), Eva Fernandes (Jeunesse Junglinster), Emma Kremer (Junglinster), Rita Leite (FC Tirsense/P), Andreia Machado (FC Mamer 32), Gwendy Merlevede (Junglinster), Ella Schmit (Junglinster)

Mittelfeld: Marta Estevez (RFCUL), Laura Miller (Standard Liège/B), Charlotte Schmit (SC Freiburg/D), Leila Schmit (SV Elversberg/D), Marisa Soares (FC Déifferdeng 03), Catarina Lavinas (RFCUL)

Sturm: Caroline Jorge (Standard Liège/B), Joana Lourenco (Diekirch), Nathalie Ludwig (RFCUL), Eva Marinelli (FC Mamer 32), Letitia Mateus (Junglinster), Kylie Merlevede (Junglinster), Amy Thompson (FC Mamer 32)