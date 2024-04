Keinen guten Start in die Titel-Play-offs erwischten Anthony Moris und seine Union St-Gilloise. Am Montagabend kassierte RUSG eine 0:1-Niederlage gegen Genk und musste dem großen Konkurrenten Anderlecht die Tabellenführung überlassen.

In der Startelf: Es war über sechs Wochen her, dass Laurent Jans bei Waldhof Mannheim durchgespielt hat. Am Samstag gab es bei den Dortmunder Reserven einen 2:1-Auswärtssieg für den Rechtsverteidiger, der in der 65. verwarnt wurde. Durch den Erfolg konnte der Klub die rote Zone der 3. Liga verlassen. Gelb gab es übrigens auch für Leandro Barreiro (70.), der mit Mainz einen wichtigen Zähler gegen RB Leipzig einfahren konnte. Dabei hätte der Mittelfeldspieler eigentlich sogar zum Helden avancieren können, doch sein Schuss in der 88. flog um Haaresbreite am Kasten vorbei.

Marvin Martins und Austria Wien teilten die Punkte beim 0:0 gegen Blau-Weiß Linz. Der Innenverteidiger spielte durch. Sein Verein führt die Tabelle der Qualifikationsgruppe für die Play-offs an. 90 Minuten gab es ebenfalls für Enes Mahmutovic bei ZSKA Sofia in der bulgarischen Meisterschaft. Im Derby gegen Loko Sofia setzte sich der Luxemburger mit seinem Team 1:0 durch. Er sah Gelb in der 48. In der zweiten polnischen Liga liefen Stürmer Edvin Muratovic und Resovia Rzeszow einem 0:3-Rückstand zur Pause hinterher. Am Ende kassierte seine Mannschaft eine 2:3-Pleite. Rzeszow bleibt in der Tabelle auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Nach 74 Spielminuten war der Arbeitstag von Florian Bohnert bei Bastia am 30. März beendet. Der Innenverteidiger setzte sich mit seiner Mannschaft im Zweitligaduell bei Stade Laval mit 2:1 durch. Bereits am Freitag hatte Innenverteidiger Seid Korac (Vojvodina) beim klaren 4:0-Sieg des Tabellensechsten gegen Radnik durchgespielt. Die gleiche Einsatzzeit – aber weniger Erfolg – hatte Vahid Selimovic in Bosnien. Zeljeznicar unterlag mit 0:1 gegen Velez Mostar.

Zum Auftakt der zweiten norwegischen Liga konnte Lars Gerson mit Kongsvinger einen Sieg feiern. Mit 2:1 gewann das Team am Montag gegen Ranheim. Erst in der Nachspielzeit durfte das Team den Siegtreffer bejubeln. Gerson spielte über die gesamte Spieldauer in der Innenverteidigung.

In der Schweiz konnten Mathias Olesen und Yverdon ein 0:0 gegen Young Boys Bern erkämpfen. Olesen wurde in der 79. Minute ausgewechselt. In der ersten Liga belegt Yverdon Platz neun, die Young Boys bleiben Tabellenführer.

Eingewechselt: In der 77. betrat Olivier Thill das Spielfeld von Rukh Lwiw, konnte die knappe 0:1-Niederlage von LNZ Cherkasy aber nicht verhindern. Besonders bitter: Das einzige Tor des Abends, nach Elfmeter, fiel in der Nachspielzeit. Es war sein dritter Einsatz für seinen Arbeitgeber in der Ukraine.

Nicht im Einsatz: Maxime Chanot stand nach seinem kurzfristigen Wechsel in die MLS noch nicht im Kader des Los Angeles FC. Beide Vertreter aus der zweiten Bundesliga – Danel Sinani bei St. Pauli und Eldin Dzogovic bei Paderborn – saßen am Wochenende auf der Ersatzbank. So richtig in Fahrt ist auch Yvandro Borges noch nicht bei NEC Nijmegen gekommen: Gegen Leader PSV Einhoven gab es einen 3:1-Sieg. Der 19-Jährige blieb allerdings auf der Bank. Stürmer Gerson Rodrigues stand erneut nicht im Kader von Slovan Bratislava. Seit Mitte März war David Jonathans inzwischen nicht mehr für Bayern München II im Einsatz. Am Freitag saß er beim 2:0-Sieg gegen Schweinfurt auf der Bank des Regionalligisten. Beim 3:3 der Royal Francs Borrains gegen RSC Anderlecht Future kam Alessio Curci nicht zum Einsatz.

Am Dienstag: Sébastien Thill und Stal Rzezow (2. Liga in Polen) sind um 18.00 Uhr bei Wisla Plock gefordert.

Am Mittwoch: Christopher Martins und Spartak Moskau stehen im Hinspiel des russischen Pokals Zenit St. Petersburg gegenüber. In der Liga war der Mittelfeldspieler am Samstag gegen Spielende beim 0:0 gegen Ural Ekaterinburg für sieben Minuten eingewechselt worden.