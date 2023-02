In Rosport hat man sich an brenzlige Lagen gewöhnt. In den vergangenen Jahren schaffte es die Truppe von der Sauer immer wieder, den Kopf am Ende aus der Abstiegs-Schlinge zu ziehen. Dementsprechend ist bei der Victoria keine Panik ausgebrochen.

Je länger die Saison andauerte, umso stärker trat Rosport auf. „Es hat ein bisschen gedauert. Aber in den letzten vier Spielen merkte man, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben“, analysierte Trainer Martin Forkel. Dementsprechend wichtig wird es für den abstiegsbedrohten Verein von der Sauer, gleich an dieses Formhoch anzuknüpfen. Während der vergangenen Wochen wurde zunächst Wert auf die physische Verfassung gelegt – aber auch auf taktische Elemente und Abläufe. Konkret ging es in den letzten Tagen darum, individuelle Pannen wieder abzustellen. „Gegen Schifflingen haben wir 4:2 gewonnen, aber wieder zweimal regelrecht zu Gegentoren eingeladen. Dies sind die kleinen Dinge, die wir vermeiden müssen. Wir arbeiten daran, eine Balance zu finden.“

Die Aussicht im Tabellenkeller ist nicht unbedingt angenehm, aber nicht aussichtslos: „Es geht auch nicht darum, unnötig Druck aufzubauen. Für uns ist die Situation ja nicht neu. Wir hängen vom ersten Tag an da unten unter dem Strich. Nach einer langen Pause geht es uns aber wie allen andern: Niemand weiß so richtig, wo er steht.“

Das gilt auch für die beiden Neuzugänge. Beim 19-jährigen Luxemburger Stan Trombini handelt es sich um einen Perspektivspieler, der aufgrund eines Rippenbruchs geduldig sein muss. Mit Oege-Sietse van Lingen (Harkemase Boys/NL) holte die Victoria einen Niederländer für das offensive Mittefeld. „Er passt gut vom Profil her. Seine Qualitäten sind genau die, die ich gesucht habe“, freute sich der Coach.

Die Zielsetzung der Rosporter hat sich nicht geändert. „Die Vorrunde hat das gut auf den Punkt gebracht. Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Wir haben eine junge Mannschaft, die entwicklungsfähig ist. Dass wir das Potenzial haben, konnten wir zum Schluss der Hinrunde beweisen. Wenn wir weiter so konsequent arbeiten, werden wir Punkte holen.“ (chd)

Unser Tipp: Rosport wird wieder bis zum Schluss zittern müssen.