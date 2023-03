Am Samstagabend fand im Stade de Luxembourg die Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft statt. Einen Tag vor dem Spiel gegen die FLF-Auswahl standen Coach Roberto Martinez und Manchester City-Spieler Bernardo Silva der Presse Rede und Antwort.

Fast schon in gewohnter Art und Weise trat Bernardo Silva am Samstagabend zur Pressekonferenz im Sade de Luxembourg an. Der 28-Jährige spielte von 2014 bis 2017 bei der AS Monaco und beherrscht daher die französische Sprache. „Jedes Spiel ist anders“, sagte der Mittelfeldmann von Manchester City. „Wir erwarten ein sehr organisiertes Team, aber spielen, um zu gewinnen. Wir wollen aus den beiden Spielen sechs Punkte mitnehmen.“

In dem System, dass der Portugals neuer Nationaltrainer Roberto Martinez mitbringt, nimmt Silva die Position des Rechtsaußen ein. Der neue Trainer lässt in einem 3-5-2 spielen, Silva spielt bei seinem Klub in England eher im Zentrum. „Ich mag das System und bin es gewohnt, mal eine andere Position zu spielen. Egal wo ich spiele, ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen.“

Silva und Co. werden morgen einen besseren Platz vorfinden, als es bei ihrem letzten Spiel in Luxemburg der Fall. An den Rasen vom Stade Josy Barthel erinnert sich der Nationalspieler. „Wir sind froh, dass wir morgen einen guten Rasen vorfinden, das wird uns helfen“, sagt er.

Überraschend war, dass die Portugiesen am Samstag kein Abschlusstraining in Luxemburg absolvierten. Die letzte Einheit vor dem Spiel stand am Samstagmorgen in Portugal an. „Zwischen unserem Spiel gegen Liechtenstein (4:0) und dem in Luxemburg war nicht viel Zeit“, sagte Trainer Martinez. „Wir haben es bevorzugt, in unserem gewohnten Umfeld zu trainieren.“

Auch über die luxemburgische Nationalmannschaft äußerte sich der Coach. „Unser Respekt vor ihnen ist sehr hoch. Die Spieler, die Strukturen, die Mentalität. Sie entwickeln sich, bringen sehr viel Kontinuität mit. Für uns wird das Spiel eine Herausforderung werden und wir werden sehen, ob wir uns weiterentwickeln.“