Als dritter einheimischer Vertreter greift der Progrès Niederkorn am Donnerstag in der Conference League an. Gegen den kosovarischen Vertreter SC Gjilani soll der Grundstein zum Weiterkommen im Heimspiel (19.30 Uhr in Oberkorn) gelegt werden. Trainer Jeff Strasser warnt jedoch vor einem unangenehmen Gegner.

Am vergangenen Samstag schloss der Progrès seine Europokal-Vorbereitung mit einem 3:2-Erfolg gegen den belgischen Zweitligisten RFC Seraing ab. Trainer Jeff Strasser ist zufrieden mit den ersten vier Wochen seit dem Trainingsstart: „Wir hatten diesmal etwas mehr Zeit als üblich, um physisch und taktisch bereit zu sein. Die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren im Europapokal haben mir dabei geholfen, die Vorbereitung richtig zu steuern.“

Mit an Bord sind auch sieben Neuzugänge. Strasser tendiert jedoch aktuell eher dazu, eine eingespielte Mannschaft auf den Platz zu bringen: „Mit Elias Filet, Bilal Hend und Ben Vogel haben wir drei Stammspieler verloren, die zwangsläufig ersetzt werden müssen. Ich bevorzuge es zum aktuellen Zeitpunkt, mit mindestens acht bis neun Spielern anzutreten, die die Automatismen der vergangenen Saison innehaben.“ Gespannt darf man auf den Auftritt der Nachfolger von Filet (20 BGL-Ligue-Tore) sein. In der Sommerpause hat Niederkorn mit Walid Jarmouni und Kenny Mixtur zwei Angreifer verpflichtet, die in diese Rolle schlüpfen sollen. Mit Soiyir Sanali wurde noch ein pfeilschneller Mann für die Flügel geholt. Vogel wird im Mittelfeld wahrscheinlich durch Chris Lybohy ersetzt.

Fragezeichen

Das Aufgebot des SC Gjilani besteht hauptsächlich aus einheimischen Spielern. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Der brasilianische Globetrotter Elton Calé und der Franko-Albaner Atdhe Rashiti, der jedoch auch aus dem Kosovo stammt. Gefährlichster Angreifer war vergangene Saison Mevlan Zeka mit zehn Treffern. Der eigentliche Star der Mannschaft ist der neue Trainer. Klodian Duro spielte u.a. mit Arminia Bielefeld in der deutschen Bundesliga und bestritt 78 Länderspiele für Albanien. Gjilani schloss die vergangene Saison auf dem dritten Platz ab, einen Rang hinter Lokalrivale KF Drita, dem Verein, den der F91 Düdelingen 2018 in der Europa League knapp bezwang.

Strasser beschäftigte sich seit der Auslosung intensiv mit dem Gegner. Eine Aufgabe mit Hindernissen. „Ich habe Ausschnitte von zwei Testspielen gesehen. Ein neuer Trainer hat die Mannschaft übernommen und es gab einige Zu- und Abgänge. Obwohl wir die Schlüsselspieler des Gegners kennen, bleiben doch noch einige Fragezeichen.“ So steht zum Beispiel der Mittelfeldspieler Albert Dabiqaj noch im offiziellen Kader, ist aber laut Presseberichten bereits zum Lokalrivalen Drita gewechselt. Strasser rechnet mit einem unangenehmen Gegner: „Mannschaften vom Balkan haben immer ein paar gute Techniker in ihren Reihen. Gjilani spielt zudem einen sehr körperbetonten Fußball. Das wird keine einfache Aufgabe.“

Die Ziele des Progrès Niederkorn sind aber klar definiert. Die Qualifikation für die nächste Conference-League-Runde soll geschafft werden. Der Grundstein dafür soll am Donnerstag in Oberkorn gelegt werden. „Wir werden versuchen, dieses Heimspiel so gut es geht zu gestalten. Im Kosovo wird uns eine hitzige Atmosphäre mit 10.000 Zuschauern erwarten. Aber unsere Ambition muss es sein, diese Runde zu überstehen“, so Strasser.