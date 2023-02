Der FC Monnerich startete furios in die Saison. Danach legte der Aufsteiger jedoch eine Bruchlandung hin. In der Rückrunde soll konzentrierter zu Werke gegangen werden.

Elf Punkte aus den ersten sechs Spielen und zwischenzeitlich sogar Platz drei. Besser kann ein Aufsteiger eigentlich nicht in eine Saison starten. Danach folgte jedoch die Ernüchterung. Monnerich ist seit dem 28. August ohne Erfolgserlebnis. „Am Anfang hatten wir das Glück, das uns am Ende gefehlt hat – obwohl die Leistungen noch teilweise gestimmt haben. Es hat uns aber auch an kollektiver Reife gefehlt, obwohl wir viele erfahrene Spieler im Kader haben. Wir haben acht Punkte in den Schlussphasen der Partien verloren. Das kann einmal vorkommen, aber nicht mehrere Male. Wir haben in der Winterpause daran gearbeitet, konzentrierter aufzutreten“, sagt Trainer Dinis de Sousa.

Zwischendurch gab es disziplinarische Probleme. Trainer Dinis de Sousa ließ Konsequenz walten und suspendierte den erfahrenen Mittelfeldabräumer Tarek Nouidra. „Jeder Spieler hat seinen Charakter. Es sind einige dabei, die sehr wettbewerbsorientiert denken, andere sind vor allem aus Spaß an der Sache dabei. Es ist ein laufender Prozess, die gesunde Mitte zu finden. Wir haben einige Gespräche in der jüngeren Vergangenheit geführt und ich denke, dass jetzt alle an einem Strang ziehen. Die Resultate sind aber auch wichtig für die Stimmung innerhalb einer Mannschaft“, so de Sousa.

Damit das Ziel Klassenerhalt in der Rückrunde erreicht werden kann, entschied sich der Verein, zwei neue Stürmer zu holen. Oguzhan Kaylesiz kennt Luxemburg bereits. Der Belgo-Türke stellte seine Torgefahr während zwei Jahren bei Ehrenpromotionär Weiler unter Beweis. Zuletzt war er in der vierten türkischen Liga aktiv. Mit Erwin Senakuku (Waremme/B) wurde ein weiterer Mittelstürmer verpflichtet. Beide sollen dazu beitragen, dass die Gegner sich nicht nur auf Toptorschütze Hassan M’Barki einstellen müssen. „Die Auswahl im Sturm war begrenzt. Jetzt gibt es mehr Konkurrenz“, so de Sousa.

Der Auftakt der Rückrunde ist für den Verein aus dem Süden von herausragender Wichtigkeit. Mit Ettelbrück, Wiltz, Fola und der Jeunesse trifft Monnerich nacheinander auf vier direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. „Auch die Gegner stehen unter Druck. Wir werden versuchen, das Maximum gegen diese Teams herauszuholen“, sagt der Monnericher Trainer.

Unser Tipp: Monnerich hat die Qualität, um den Klassenerhalt zu schaffen.