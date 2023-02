Hopp oder top, Sieg oder Niederlage, zu null oder Kanterniederlage – dazwischen gibt es fast nichts. Mondorf ist die Mannschaft der Extreme. Das soll sich in der Rückrunde ändern.

35 Gegentore kassierte die US Mondorf in den ersten 15 Saisonspielen. Darunter waren Kanterniederlagen gegen Düdelingen (0:7) und Rosport (1:6). Die Thermalstädter haben nach der Fola die schlechteste Abwehr der Liga. Trotzdem liegt die USM im Soll. Auch weil man gegen fast alle direkten Konkurrenten gewinnen konnte. Trainer Manuel Correia will in der Rückrunde mehr Konstanz von seiner Mannschaft sehen: „Ich bin eigentlich zufrieden, denn wir stehen dort, wo wir hingehören. In der vergangenen Saison musste Mondorf bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen. Jetzt haben wir bereits 19 Punkte. Normalerweise dauert ein Wiederaufbau mit einem neuen Trainer und Spielern länger, aber wir befinden uns bereits auf einem guten Weg. Trotzdem müssen wir konstanter werden, das fordere ich von den Spielern.“

In der Winterpause hat Mondorf gleich zwei interessante Neuzugänge geholt. Den linken Offensivflügel soll Magnus Hansen verstärken, der in Düdelingen nur selten eine Rolle spielte. Der ehemalige Jugendnationalspieler will sich mit 21 Jahren als Stammspieler in der BGL Ligue etablieren. „Er hatte schon immer Talent, jetzt ist es an der Zeit, dass er dieses bestätigt. In Mondorf wird er die Chance bekommen, sich zu zeigen, was er in Düdelingen nicht konnte“, sagt Correia. Gespannt darf man sein, ob der zweite Neuzugang einschlagen wird. Dwayn Holter galt mal als großes Talent. Der mittlerweile 27-Jährige hat aber zu selten etwas aus seinen Anlagen gemacht. Zuletzt bestritt er am 22. Mai 2022 ein offizielles Spiel. In Mondorf will der defensive Mittelfeldspieler nun wieder angreifen. „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Viele hatten ihn schon abgeschrieben. Ich nicht. Dwayn hat sich fit gehalten und aus seinen Fehlern gelernt. Er hat Talent und Erfahrung und hört zu. Er kann für uns eine wertvolle Stütze werden“, so Correia, der darauf hofft, dass Hansen und Holter nicht nur eine Verstärkung für die kommenden sechs Monate sind, sondern auch die Zukunft des Vereins mitgestalten.

Für die Rückrunde peilt die USM einen Platz zwischen dem sechsten und zehnten Rang an. (del)

Unser Tipp: Mondorf wird nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen und wird sich im gesicherten Mittelfeld etablieren.