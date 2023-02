Der Abgang von Bertino Barbosa ist ein herber Verlust für Differdingen. Trainer Stéphane Léoni jammert trotzdem nicht. Der Franzose vertraut seinem Kader und ist fest überzeugt, dass die Mannschaft auch ohne ihren Top-Torjäger eine starke Rückrunde spielen wird.

Der überzeugende 5:0-Sieg gegen die US Hostert am letzten Spieltag der Hinrunde könnte vermuten lassen, dass die Winterpause für den Vizemeister genau zur falschen Zeit kam. Léoni, der seit vier Monaten im Amt ist, winkt jedoch ab: „Nein, es war wichtig, in eine Vorbereitung zu gehen. Die Spieler wissen jetzt, was ich von ihnen verlange. Es ist ein richtiger Neustart – für jeden.“ Ohne den Spielstress hatte Léoni endlich die Möglichkeit, in Ruhe mit seiner Mannschaft zu arbeiten, nicht nur auf taktischer Ebene. „Wir haben in dieser Zeit einen sehr guten Teamspirit entwickelt.“

Die Vorbereitungsspiele liefen dementsprechend gut. In fünf Partien gab es vier Siege und ein Remis. Und für Léoni umso wichtiger: „Wir haben keine Verletzten.“

Damit ist Differdingen für die Rückrunde wohl gewappnet, auch ohne Barbosa. Um das Toreschießen macht sich der ehemalige Linksverteidiger jedenfalls keine Sorgen. Mit Castro und Almeida (beide 6 Treffer) hat man schon „Firepower“ im Kader und dazu holte sich der Verein offensive Verstärkung aus der französischen Liga. „Darrel Tokpa kommt vom Zweitligisten Amiens, er ist ein klassischer zentraler Stürmer und Amine Naifi ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch auf die Flügel ausweichen kann“, so Léoni. Tokpa stellte seine Torgefährlichkeit in den Vorbereitungsspielen bereits unter Beweis und hat durchaus das Potenzial, in die Fußstapfen von Barbosa zu treten.

Nach der durchwachsenen Hinrunde lässt sich der Trainer kein spezifisches Ziel für den Rest der Saison entlocken. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen, um am Ende den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft eine sehr gute Rückrunde spielen wird. Ich vertraue den Spielern, sie werden bereits am Sonntag gegen Strassen die Aufgabe mit viel Ehrgeiz angehen.“

Unser Tipp: Die Differdinger wollten sich vor der Saison „nicht mit einem fünften oder sechsten Platz zufriedengeben“. Die Top vier scheinen jedoch außer Reichweite. Erneut europäisch zu spielen, wird ein schwieriges Unterfangen.