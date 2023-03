Luc Holtz zeigte sich auf der Pressekonferenz nach der 0:6-Klatsche gegen Portugal unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Trotz der Niederlage sagt der 53-jährige Nationaltrainer, dass seine Mannschaft nach den zwei ersten Spielen in der EM-Quali „im Soll“ wäre.

„Ich denke, dass es bessere Abende als heute gab“, sagte Luc Holtz zu Beginn der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Sachlich und nüchtern analysiert: Wir sind gut gestartet, haben dann das 0:1 bekommen und in den verbliebenden 38 Minuten hätten wir vieles einfach anders machen müssen. Ich habe gesagt, dass wir in der zweiten Halbzeit Mut brauchen und ein großes Herz zeigen müssen. Die zweite Hälfte war in Ordnung, am Ende wechselte Portugal Spieler von Weltklasse-Format ein. Die vier Tore aus der ersten Halbzeit waren alles Situationen, vor denen ich gewarnt hatte.“

Dass diese Pleite ein Rückschlag für sein Team sein sollte, glaubt er aber nicht. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein solches Szenario erleben. Wir haben in Portugal 5:0 verloren, in Schweden 8:0. Es ist wie ein Tennisball, der runterfällt. Wir müssen schauen, dass wir wieder hoch genug aufspringen. Aber selbst mit unserem besten Niveau hätten wir heute verloren, aber sicherlich nicht 0:6.“

Aus zwei Spielen hat die FLF-Auswahl nach dem 0:0 in der Slowakei nun einen Punkt in der EM-Quali. „Punktemäßig sind wir bei dem Ziel, das ich mir für die Spiele gesetzt habe. Wir müssen eine bessere Leistung zeigen, wenn wir weitere Punkte holen wollen. Aber wir sind im Soll.“