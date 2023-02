Jeunesse will einen Neustart hinlegen. Dafür soll Trainer Pedro Resende der mit seiner neuen Mannschaft schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern will.

Dass die Jeunesse kleinere Brötchen backen muss, ist nicht erst seit gestern bekannt. Der Rekordmeister zog sich in der Hinrunde ordentlich aus der Affäre. Trotzdem wurde auf halber Strecke der Trainer gewechselt. Henri Bossi musste gehen, Jacques Muller machte das Interim und drei Spieltage vor Schluss übernahm Pedro Resende die Mannschaft. Der Portugiese war erst kurz davor in Differdingen entlassen worden. Der neue Chef hatte in der Winterpause erstmals die nötige Zeit, um seinen Spielern seine Philosophie einzubläuen. „Wir fangen bei null an, deshalb war diese fünfwöchige Vorbereitung sehr wichtig für mich. Es gab viele Veränderungen im Training und wie wir spielen. Es dauert seine Zeit, bis jeder das verinnerlicht hatte. Meine Regeln haben die Spieler bereits verstanden, auf taktischer Ebene habe ich noch viel Arbeit vor mir“, sagt Resende.

So kurz vor dem Meisterschaftsauftakt plagen den 45-Jährigen einige Personalsorgen. Am Sonntag werden Kevin Sommer, Maxime de Taddeo, Maxime Deruffe und Almir Klica verletzt fehlen. Alexis Boury ist gesperrt. Dabei ist ein guter Rückrundenauftakt besonders wichtig für die Jeunesse. In den ersten vier Spielen geht es gegen Käerjeng, Rosport, Wiltz und Monnerich. „Es ist von großer Bedeutung, einen guten Start hinzulegen und gegen die direkten Konkurrenten zu punkten. Unser einziges Ziel lautet nach wie vor, den Klassenerhalt zu sichern“, sagt Resende.

Eine große Schwäche der Jeunesse in der Hinrunde war die teilweise sehr harmlose Offensivabteilung. Einen richtigen Knipser haben die Escher nicht. Zwei neue Gesichter sollen für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. Ahmed Mogni kommt aus Frankreich und hatte in den vergangenen Jahren dort in der zweiten, dritten und vierten Liga gespielt. Alexandre Arenata stammt auch aus dem Hexagon, war aber in den vergangenen Jahren vor allem in Belgien aktiv (u.a. in Virton). „Beide haben einige Monate nicht gespielt und deshalb müssen wir Geduld mit ihnen haben. Sie wurden verpflichtet, weil sie uns weiterhelfen können – in den Eins-gegen-eins-Situationen und vor dem Tor“, so die Hoffnung von Resende.

Unser Tipp: Die Jeunesse bekommt nichts mit dem Abstieg zu tun, kann aber auch für keine Furore im vorderen Tabellenmittelfeld sorgen.