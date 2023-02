Mit acht Niederlagen und 15 Punkten schaut man mit gemischten Gefühlen auf die Hinrunde. Offensiv gab es für Trainer David Vandenbroeck wenig Grund zur Aufregung – ganz im Gegensatz zur defensiven Solidität.

Mit der Vorbereitung auf die anstehenden Monate ist der Wiltzer David Vandenbroeck sehr zufrieden gewesen. „Die Spieler haben ihre persönlichen Trainingspläne befolgt und haben es geschafft, die Köpfe nach der Hinrunde freizubekommen.“ Das Ziel bleibt wenig überraschend dasselbe wie zu Saisonbeginn: den Verein in der BGL Ligue zu stabilisieren und eine Entwicklung zu sehen.

In der Winterpause ging man im hohen Norden nicht unbedingt auf die Jagd nach einem bestimmten Spielerprofil, trotzdem ist man kurioserweise bei den beiden Escher Konkurrenten fündig geworden. Gilson Delgado kennt David Vandenbroeck noch aus seiner aktiven Zeit als direkten Gegenspieler. „Er ist zweikampf- und kopfballstark, ist Linksfuß, strahlt Ruhe am Ball aus und ist sehr kommunikativ auf dem Platz. Vor allem bringt er aber sehr viel Erfahrung mit. Von dieser Erfahrung und seinen fußballerischen Fähigkeiten wird die Mannschaft sofort profitieren. Er war Spieler der letzten Meistermannschaft von Fola Esch und hat auch ein paar Europa-League-Spiele bestritten.“

Mit Rick Brito wurde von der Jeunesse Esch ein junger Spieler verpflichtet, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet. „Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt, um ihn bei seinem Aufbauprogramm zu unterstützen.“ Ein weiteres Plus: Er ist eine dieser gesuchten Erstlizenzen und stammt aus der Wiltzer Region. „Er besitzt Siegermentalität und wird all seine Energie auf den Platz bringen. Es handelt sich um einen groß gewachsenen Spieler, der gutes Kopfballspiel besitzt und Ruhe am Ball ausstrahlt.“ In Wiltz setzt man alle Hebel in Bewegung, damit er so schnell wie möglich in den Spieltagskader berufen werden kann.

„Mit der Offensive war ich nach der Hinrunde sehr zufrieden, mit meiner Hintermannschaft weniger. Die späten Gegentore gegen Mondorf, Strassen und Niederkorn waren ärgerlich“, so David Vandenbroecks Fazit zur Hinrunde. Hinsichtlich der angespannten Tabellensituation im Keller wird das erste Spiel der Rückrunde in Rosport (14 Punkte) also schon von enormer Bedeutung sein. (pad)

Unser Tipp: Eine Zitterpartie bis zum Schluss steht bevor.