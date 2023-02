Das Ziel Klassenerhalt ist bei der Überraschungsmannschaft aus Petingen „fast“ erreicht. Eigentlich könnte man sogar in Richtung Europapokalplätze schielen, doch Trainer Yannick Kakoko will das Wort „fast“ nicht hören.

Petingen war die Überraschungsmannschaft der Hinrunde und bot zudem noch sehr attraktiven Fußball. Nach 15 Spieltagen steht der Fusionsverein auf dem fünften Platz und auf Schlagdistanz mit dem ersten Europapokalplatz. Theoretisch muss die UTP nur noch drei Punkte holen, um das Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen. Trainer Yannick Kakoko will aber nichts davon wissen, dass Petingen „fast“ nicht mehr absteigbar ist. „Fast ist im Fußball ein sehr gefährliches Wort. Und deshalb werden wir unsere Mentalität nicht ändern und jedes Spiel angehen, als ob es unser letztes wäre. Wenn wir irgendwann die nötigen Punkte haben, werden wir sehen, was Sache ist.“

Kakoko will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und hat in der Winterpause wieder viel Arbeit und Herzblut in die Mannschaft gesteckt, die er im März 2022 übernommen hatte und mit der er in 27 Spielen nur sechsmal als Verlierer vom Platz ging. „Wir haben zwar schon einiges in der Hinrunde gezeigt, aber wir müssen noch besser werden. Wir wissen, dass die Konkurrenz in der Rückrunde noch eine Schippe drauflegen wird. Deshalb müssen wir noch detaillierter arbeiten. Es ist aber normal, dass wir nicht konstant gewinnen können. Die Mannschaft befindet sich noch immer in der Findungsphase, der Verein ist dabei, seine Strukturen aufzubauen und auch wir als Trainerteam sind noch nicht mal ein Jahr im Amt“, sagt Kakoko.

Petingen hat in der Winterpause darauf verzichtet, Spieler zu holen, die direkt für die erste Mannschaft in Frage kommen. Mit Mittelstürmer Eric Preljevic (der auch einen luxemburgischen Pass besitzt, aber nicht als Erstlizenz gilt) und Flügelspieler Axel Vitris wurden zwei Talente geholt, die sich über die U23 des Vereins für höhere Aufgaben empfehlen sollen. „Sie passen zu der Philosophie des Vereins, auf junge Spieler zu setzen. Am Ende der Saison wird man sehen, ob sie für die BGL Ligue in Frage kommen. Ganz allgemein ist aber unser vorrangiges Ziel, die aktuellen Kaderspieler über die Saison hinaus im Verein zu halten und unsere Struktur weiter auszubauen“, so Kakoko vor dem Saisonstart. (del)

Unser Tipp: Petingen hat das Potenzial, vorne mitzumischen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, werden Abreu und Co. immerhin für schönen Fußball sorgen.