Der 16. Spieltag der BGL Ligue ist passé. Was sich nicht unbedingt auf, sondern auch neben dem Platz abspielte, lesen Sie jede Woche in unserer Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Fola-Trikot für 700 Euro versteigert

Die Escher Fola hat in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien die Werbetrommel gerührt: Ein von den Spielern signiertes Trikot wurde versteigert. Über 500 Euro wurden für das Shirt geboten, für den guten Zweck wurden noch ein paar Scheine von Spendern draufgelegt. Insgesamt hat die „Doyenne“ einen Scheck von 700 Euro an „Médecins du monde“ überreichen können, den Dr. Bernard Thill am Sonntagabend nach Spielende stellvertretend in Empfang nahm. (chd)

Muric sammelt Spenden

Sehr solidarisch zeigte sich auf Facebook ebenfalls Stürmer Deniz Muric. Der offensive Neuzugang der UN Käerjeng hat wenige Stunden nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien einen Spendenaufruf gestartet. „Kleidung, Schuhe, Handschuhe, Schals … Das Ziel ist es, ein Maximum zu sammeln, um die Spenden dann in die Türkei zu verschicken“, erklärte der Fußballer. „Die Situation hat mich aus persönlichen Gründen getroffen, da mein Vater in der Türkei geboren ist“, fügte er hinzu. (chd)

Stade Jos. Nosbaum: Schaden noch immer nicht behoben

Dass der F91 sein Heimspiel gegen Niederkorn bereits um 14.30 Uhr austrägt, hat wohl mehr als einen fußballinteressierten Menschen verwundert. Die Ursache ist, dass die Flutlichter im Stade Jos. Nosbaum noch immer nicht funktionieren. Im November hatten Brandstifter ein Feuer im Düdelinger Stadion gelegt. Dabei waren die neuen Lichter, die für die Flutlichtanlage vorgesehen waren, verbrannt. Bis heute wurden keine neuen Lichter geliefert. Auch ein Teil der Tribüne ist aufgrund von Sicherheitsbedenken weiterhin abgesperrt. Der Schaden wird wohl auch in den kommenden Wochen nicht behoben sein. (del)

Scouts auf dem Galgenberg

Mehrere Scouts waren am Sonntag auf dem Galgenberg zu Gast. Der Nationaltrainer Gambias, Tom Saintfiet, sowie die Scouting-Abteilung von Eintracht Frankfurt waren im Stade Emile Mayrisch zugegen, um sich die Begegnung der Fola gegen Petingen anzusehen. Die Spione durften übrigens die BGL-Ligue-Premieren von Fola-Neuzugang Kevin Quinol und dem 17-jährigen Nachwuchsspieler Daniel Freitas verfolgen. (chd)

Ehrung und Verabschiedung

Der Spielbeginn der Partie UN Käerjeng gegen Jeunesse Esch verzögerte sich um wenige Minuten, um zwei verdienstvolle Spieler zu würdigen. Zuerst wurde Nationalspieler Gilles Bettmer für sein 200. Ligaspiel geehrt. Er bekam ein Trikot mit der Nummer 200, ein Geschenk und den verdienten Applaus der Fans. Kurz darauf wurde der 33-jährige Thibaut Bourgeois verabschiedet. Der Franzose bestritt 90 Spiele für die UN Käerjeng, erzielte dabei 54 Tore und hängte im Januar seine Stiefel an den Nagel. (sf)

Hesperinger Dauerbrenner

Vor der Rückrunde kamen 13 Spieler der BGL Ligue auf 100% Einsatzzeit, darunter nur vier Feldspieler. Zwei dieser Feldspieler tragen das Swift-Trikot, Rayan Philippe und Dominik Stolz. Mit 18 bzw. zwölf Toren steht das Hesperinger Sturmduo auch in der Treffertabelle ganz weit oben, Philippe auf Platz eins. Auch am Sonntag gehörte das dynamische Tandem zu den Swift-Pfeilern. Für Stolz war es der 75. BGL-Ligue-Einsatz für Hesperingen – mit jetzt 52 Treffern ist der 33-Jährige zudem erfolgreichster Schütze der Swift-Geschichte im Oberhaus – und der 150. Meisterschaftseinsatz. (MB)

Franzoni-Jubiläum

Vereinstreue ist im schnelllebigen Alltag nicht mehr alltäglich. Dennoch existiert sie noch. Bestes Beispiel ist Geoffrey Franzoni, der seit 2009 für den FC Déifferdeng 03 aufläuft. Sechs Tage vor seinem 32. Geburtstag durfte der Franzose ein ganz besonderes Jubiläum feiern, gegen Strassen stand Franzoni zum 300. Mal in einem BGL-Ligue-Spiel auf dem Platz, alle Begegnungen bestritt er im Dress der Roten. (MB)

Einnahmen für „Télévie“

Differdingen wird in diesem Jahr ein Standort des „Télévie“-Tages sein. Bis dahin wird fleißig Geld gesammelt. So auch am Sonntag. Die Einnahmen des ersten Spieltags – etwa von 220 Eintrittskarten – werden gespendet. (chd)

Noch immer geschlossen: Ein Teil der Haupttribüne des Stade Jos. Nosbaum Foto: Editpress/Jeff Lahr

Statistik US Mondorf – RFCUL 0:1 (0:1)

Mondorf: Machado – Schmit, Matias, Eren, Nsidjine – Holter, Bourigeaud, Couto (61. Benamra), Bekkouche – Taarimte (61. Mendes) – Fernandes (72. Keita)

Racing: Ruffier – Hennetier, Garos, Kada, Laurienté – Amijekori, Ahmetxhekaj (54. Ikene) – Kehli, Françoise (76. Dewalque), Schaus – Muratovic (65. Buch)

Schiedsrichter: Morais – Malena, Brito

Gelbe Karten: Holter, Nsidjine, Schmit – Schaus, Buch, Kuduzovic (Trainer Racing), Dewalque

Gelb-Rot: Holter (88., wdh. Foulspiel)

Tor: 0:1 Muratovic (9., Foulelfmeter)

Beste Spieler: Matias, Machado – Françoise, Muratovic

Zuschauer: 320

Statistik Déifferdeng 03 – Strassen 0:1 (0:1)

Differdingen: Mafoumbi – Brusco, Franzoni, Bedouret – Bei (71. Pomponi), Gulluni (64. Almeida), Trani (46. Monteiro), Lempereur – Naïfi – Ambrosio, Tokpa

Strassen: Özcan – Siebenaler, Schnell, Fonrose – Mastrangelo, Pimentel, Bacconnier (73. Andreas), Kerger – Babit – Perez (80. Baillet), Camilo (67. Baiverlin)

Schiedsrichter: deutsches Trio

Gelbe Karten: Trani, Lempereur – Camilo, Kerger

Tor: 0:1 Camilo (4.)

Beste Spieler: Ambrosio, Bei – Schnell, Özcan

Zuschauer: 450

Statistik Etzella – Monnerich 1:2 (0:0)

Etzella: Galea – N’Gbin (67. Varela), Berisha, Nicolay, Da Mota – Kramaric, Hermandung (69. De Sousa) – Rapaille, Ferreira, Kyereh (67. Muhongo) – Sery

Monnerich: T. Da Silva – C. De Sousa, Konté, Bernard (78. Fall) Myre – Bekhaled, Amadei, Soares (61. El Amraoui), D. De Sousa (88. Alunni) – Kaylesiz, M’Barki

Schiedsrichter: Sgura – Ascenção, Teixeira

Torfolge: 0:1 M’Barki (50.), 0:2 Nicolay (56. Eigentor), 1:2 Sery (77.)

Gelbe Karten: Sery, Nicolay – Bernard, Soares, Bekhaled, El Amraoui

Beste Spieler: Galea, Sery – Kaylesiz, Amadei

Zuschauer: 120