BGL

Hinter den Kulissen: Ein bisschen Rap und ein Comeback

Der 21. Spieltag der BGL Ligue ist Geschichte. Was sich nicht unbedingt auf, sondern auch neben dem Platz abspielte, lesen Sie jede Woche in unserer Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Petingen hat den „Flow“

In Petingen wurden die Zuschauer am Freitag beim Derby gegen Käerjeng mit einer ganz besonderen Halbzeitshow überrascht. Die beiden Rapper BC One und Ape schnappten sich das Mikrofon und hatten die Mission, dem Publikum einzuheizen. Auf dem Rasen präsentierte das Duo eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Hip-Hop-Klassikern. BC One, der selbst Jugendspieler im Petinger Verein war, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, um seine Mannschaft vor der zweiten Halbzeit kräftig anzufeuern. Das Resultat ist bekannt: Die UTP fegte Käerjeng mit 4:1 vom Platz. (del)

Prinzengarde läuft sich warm

Die Partie zwischen Petingen und Käerjeng fand wegen der Petinger Kavalkade bereits am Freitag statt. Wie es die Tradition so will, war auch diesmal die Prinzengarde vor Ort, um den Anstoß des Spiels zu machen. Angeführt wurde der Tross von Prinzessin Mandy und Prinz Marc. Aber auch der aktuelle Rodange-Präsident Semin Civovic und der ehemalige Petinger Vorsitzende Pascal Wagner gehörten als Ex-Prinzen der Garde an. Kinder-Prinz Nick (begleitet von Prinzessin Mia) durfte sogar das erste Tor der Partie schießen. (del)

Neuer Linksverteidiger für die Fola

Die Escher Fola zauberte am Sonntag gegen den Swift einen neuen Linksverteidiger aus dem Hut. Lionel Amou wurde im Februar 18 Jahre alt und stand gegen den Tabellenersten zum allerersten Mal auf einem Spielerbogen der ersten Mannschaft. Amou spielt seit 2018 bei der „Doyenne“ und unterschrieb vor kurzem seinen ersten Vertrag. Bei seiner Premiere hatte er nicht unbedingt die leichteste Aufgabe, doch er erledigte einen ordentlichen Job. Der gleichaltrige Diego Colonato wurde derweil zum zweiten Mal eingewechselt. (chd)

In Feiertagslaune

Einen runden Einsatz durfte David Soares in Hostert feiern, der zum 150. Spiel in der BGL Ligue auflief, und dies ausschließlich für die Escher Jeunesse. Mit seinen 27 Jahren dürfte Soares locker ein paar Spiele hinzuaddieren. In Feierlaune war zudem der Rosporter Yan Bouché, der in Strassen seinen 24. Geburtstag feierte. (MB)

Klare Favoriten

Ein Blick in die Historie der BGL-Ligue-Nationaldivisionsgeschichte offenbarte für den 21. Spieltag fünf klare Favoriten. Zumindest, wenn man sich auf die Bilanz beruft. In den bisherigen Begegnungen lag Petingen gegen Käerjeng mit 3:0-Siegen klar im Vorteil. Gleiches traf auf Fola gegen Hesperingen (11:1) zu, sowie Jeunesse in Hostert (10:2), Düdelingen in Ettelbrück (15:1) und Differdingen gegen Mondorf (11:2). Aber Vergangenheit ist Geschichte, und wie sich zeigte, schreibt die Gegenwart manchmal andere Geschichten, siehe Esch. (MB)

Schönsein ging ins Auge

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit hatte Niederkorn nur zehn Spieler in Monnerich auf dem Platz stehen. Es war ein außergewöhnlicher Umstand. Antoine Mazure betrat zwar nach dem Pausentee das Spielfeld, suchte aber sofort die Kabine wieder auf, die Hand vors Gesicht haltend. Der Torschütze der ersten Halbzeit hatte seine Haare gegelt und der Schweiß trieb Mazure Flüssigkeit in die Augen, die zum Leid des Spielers höllisch brannten. Die Wirkung war so stark, dass sogar Sanitäter anrückten und den Franzosen per Ambulanz zur Behandlung in die Klinik fuhren. (MB)

Ein Veteran feiert sein Comeback

Etwas überraschend stand beim Gastspiel der Düdelinger in Ettelbrück nicht die etatmäßige Nummer eins, Lucas Fox, im Kasten des amtierenden Meisters, sondern Vereinslegende Jonathan Joubert. Im zarten Fußballeralter von 43 Jahren hütete er ein weiteres Mal das Tor des Clubs, bei dem er zur nationalen Fußballlegende wurde. Selbst meinte Joubert zu dem Spiel: „Ich bin da, um Lucas zu unterstützen, da er die Zukunft darstellt. Ich bin aber immer noch fit genug – und es tut gut, zu spielen.“ (cbie)

Bei „nicht glücklich“

Nach dem knappen Heimsieg gegen Mondorf kam bei Fabrizio Bei keine Freude auf, das Gegenteil war der Fall. Sauer aufgestoßen war dem D03-Präsidenten der Platzverweis von Juan Bedouret. Der 24-jährige Argentinier war nach einem Foul in der ersten Halbzeit bereits gelb-belastet, als er in der 82. den Ball nach einer Schiedsrichterentscheidung wegschlug.

Bourigeaud und Matias out

Mondorf bleibt vom Verletzungspech nicht verschont. Gegen Déifferdeng 03 musste Alexis Bourigeaud mit einer Wadenverletzung frühzeitig vom Feld. Schlimmer erwischte es Yann Matias. Nach einem Zusammenprall mit Erico Castro in der 43. war die linke Schulter ausgekugelt und wurde noch auf dem Spielfeld wieder eingerenkt. Der Versuch, weiterzuspielen, war mit dem Pausenpfiff vom Schiedsrichter beendet.