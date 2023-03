Eine heikle Schweizer Reise für das Duell mit Belarus, die Nationalmannschaft der vom Krieg gebeutelten Ukraine reist nach England, wo ein Rekordtorschütze wartet. Die Schlaglichter zur EM-Qualifikation.

Heikles Auswärtsspiel: Geisterkulisse und eine Mannschaft, die für reichlich Diskussionen sorgt. Trotz der Unterstützung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bittet Belarus zum Spiel – eine Teilnahme des Landes an der EM 2024 in Deutschland? Für viele unvorstellbar. Doch während belarussische Athletinnen und Athleten in vielen anderen Sportarten entweder gar nicht oder unter neutraler Flagge starten, darf das Fußball-Nationalteam in der Gruppe I am Samstag die Schweiz im serbischen Novi Sad empfangen. Ein heikles Duell – auch in anderer Hinsicht. In Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri haben zwei Spieler aus dem Schweizer Kader Wurzeln im Kosovo, den Serbien bis heute nicht anerkennt. In der Vergangenheit waren Duelle zwischen der Schweiz und Serbien deshalb politisch aufgeladen. Über die Wahl des Spielortes sei man „erstaunt“, sagte Verbands-Mediensprecher Adrian Arnold dem Schweizer Radio und Fernsehen. Der serbische Verband sei jedoch „sehr hilfsbereit“ gewesen, man erwarte, „dass alles gut ablaufen“ werde.

Quali in Kriegszeiten: Und so spielt Belarus um ein Ticket für die EM – ebenso wie die vom Krieg gebeutelte Ukraine. Für das Team um 100-Millionen-Euro-Mann Michailo Mudryk geht es zum Auftakt am Sonntag gegen England, rund 4.200 ukrainische Fans werden im ausverkauften Wembley-Stadion erwartet. Zudem hat der englische Verband 1.000 aus dem Land Geflüchtete und deren Gastfamilien eingeladen. Nationaltrainer Ruslan Rotan begrüßte diese Aktion der Gastgeber und betonte zugleich, dass seine Mannschaft im eigenen Land mit der Partie für ein paar positive Emotionen sorgen wolle. „Wir müssen zu 100 Prozent motiviert sein“, sagte Rotan: „Wir spielen gegen eine der Top-fünf-Nationen der Welt.“ Und gegen den neuen englischen Rekordtorschützen.

Per Elfmeter zum Rekord: Für Harry Kane war es „ein magischer Moment“, als der Ball im Tor einschlug – ein Schuss für die Geschichtsbücher. Mit seinem verwandelten Handelfmeter in der 44. Minute krönte sich Englands Kapitän gegen Italien (2:1) in der Neuauflage des EM-Finals von 2021 zum alleinigen Rekordtorschützen der „Three Lions“. Nicht wenige dürften dabei an das dramatische WM-Viertelfinale in Katar gedacht haben. An diesem 10. Dezember hatte es Kane nicht nur verpasst, Wayne Rooney als erfolgreichsten Torschützen der Nation abzulösen, der 29-Jährige verspielte auch Englands Hoffnung auf den Halbfinaleinzug und jagte den Ball beim Stand von 2:1 für Frankreich vom Punkt aus übers Tor – der Titeltraum war auf dramatische Weise geplatzt. Dass Kane seinen 54. Treffer im 81. Einsatz für England nun ausgerechnet per Elfmeter erzielte, war für Teammanager Gareth Southgate „vor dem Hintergrund der jüngsten Vergangenheit ein Zeichen seiner Charakterstärke. Ich könnte nicht glücklicher für ihn sein“.

Und Italien? Die „Squadra Azzurra“ kassierte nach den beiden Traumata aus den vergangenen beiden WM-Qualifikationen, als man jeweils die Endrunde verpasste, auch auf dem Weg zur Europameisterschaft und der Titelverteidigung gleich einen Dämpfer. Die Niederlage zum Auftakt gegen England entmutigte Trainer Roberto Mancini jedoch nicht. Vor allem der Auftritt in der zweiten Halbzeit „verheißt Gutes für die Zukunft“. (SID)

EM-Qualifikation Am Samstag:

Gruppe A:

15.00 Uhr: Schottland – Zypern

20.45 Uhr: Spanien – Norwegen

Gruppe D:

18.00 Uhr: Armenien – Türkei

20.45 Uhr: Kroatien – Wales

Gruppe I:

18.00 Uhr: Weißrussland – Schweiz

18.00 Uhr: Israel – Kosovo

20.45 Uhr: Andorra – Rumänien

Am Sonntag:

Gruppe C:

18.00 Uhr: England – Ukraine

20.45 Uhr: Malta – Italien

Gruppe H:

15.00 Uhr: Kasachstan – Dänemark

18.00 Uhr: Slowenien – San Marino

20.45 Uhr: Nordirland – Finnland