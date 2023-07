Die Jeunesse Esch hat am Sonntag ihre Generalversammlung abgehalten. Kernthemen waren der Mai 2022, ein vergrößerter Verstand, aber auch die Jugend und eine angekündigte Damenmannschaft für die kommende Saison.

Im gut besuchten Festsaal der Lallinger Sporthalle eröffnete Marc Theisen die Mitgliederversammlung und begrüßte den Escher Bürgermeister Georges Mischo und den Jeunesse-Ehrenpräsidenten Jean Cazzaro. Der Jeunesse-Vorsitzende bedankte sich bei Jacques Gaasch vom Supporter-Club u.a. für die tatkräftige finanzielle Unterstützung, dann beim Präsidenten der Jugendkommission. Claude Kremer habe für neue Dynamik gesorgt. Eine exemplarische Solidarität mit dem Verein bescheinigte Theisen den Spielern und speziell Kapitän Milos Todorovic. Der Kader wird von Marc Thomé betreut, der nach 2019 zum zweiten Mal auf der „Grenz“ in der Verantwortung steht. Ein Dank ging auch an die Jeunesse-Ultras für ihre lautstarke Unterstützung und für eine Spende, nachdem der Verein wegen des wiederholten Abbrennens bengalischer Feuer auf den Rängen vom Verband eine Geldstrafe von 4.000 Euro erhalten hatte. „Hier spielt leider der ‚effet multiplucateur’ eine Rolle. Ich hoffe, unsere Fans sehen das ein.“

Nach einer Gedenkminute für die kürzlich verstorbenen Erny Jann und Dan Theis betrachtete Theisen die wirtschaftliche Situation. Man habe eine gewisse finanzielle Stabilität erreicht, mehr nicht. Im Mai letzten Jahres sah es recht düster aus. Sein Vorgänger Manthos Poulinakis und dessen Geschäftspartner Panos Katsaitis hätten sich die Jeunesse zu eigen gemacht und den Verein mit nicht abgesprochenen Anleihen an den Rand des finanziellen Abgrunds gebracht. „Im Mai 2022 war der Riemen runter. Wir mussten die Reißleine ziehen und haben die beiden manu militari rausgeschmissen.“ Als direkte Konsequenz der zweijährigen Misswirtschaft wurde das Budget um fast 40 Prozent reduziert. Altlasten müssten die nächsten zwei bis drei Jahre abgebaut werden. Die Jeunesse wieder ganz nach oben zu bringen, bleibe dennoch das Ziel in den kommenden Jahren. Mit Stolz erwähnte Theisen die Aufstockung des Vorstands auf 15 Mitglieder. „Letztes Jahr waren es nur sieben. Das reichte vorne und hinten nicht.“ Neun Kandidaturen lagen vor für einen Vorstandposten. Alle wurden per Akklamation angenommen.

Sekretär Marc Volkmann präsentierte den Aktivitätsbericht und wies anschließend auf zahlreiche Wechsel im Vorstand hin. Henri Tornambé hört als Schatzmeister auf. „Er hat viel zur Erhaltung der UEFA-Lizenz beigetragen.“ Jean-Claude Conter, Chris Baltes, Jo Metzler, Jules Kreff und der Sekretär selbst treten ebenfalls aus. Laurent Schüssler wird in Zukunft auch kürzertreten. Volkmann würdigte sein großes Engagement. Er habe die Jeunesse über die sozialen Medien bekannter gemacht.

Den Finanzbericht überlieferte Jean-Claude Conter. Er bedankte sich bei Henri Tornambé für die strikte Buchhaltung. Die von der Firma GSL getätigte Wirtschaftsprüfung sei einwandfrei. Im Kalenderjahr 2022 stehen 690.000 Euro Einnahmen bei 1.185.000 Ausgaben zu Buche. Das Defizit von 495.000 Euro sei viel Geld, man habe aber Maßnahmen getroffen, um auf lange Sicht wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Jules Vinciotti gab dem Kassenbericht die Entlastung. Marc Theisen forderte die Versammlung wenig später dazu auf, per Akklamation den Finanzbericht für den Zeitraum, in dem die Griechen noch am Ruder waren, also bis Mai 2022, nicht zu entlasten.

Keine Sanitäranlagen in direkter Spielfeldnähe

Claude Kremer, Leiter der Jugendkommission, die unter seinem Impuls im Dezember 2022 neu gegründet wurde, ging auf die vielversprechenden Leistungen in den obersten Jugendkategorien, also von den Cadets aufwärts, ein und richtete eine Bitte an den im Saal anwesenden Chefcoach der ersten Mannschaft, talentierte Nachwuchskicker aus der eigenen Jugend mit einzubauen.

Highlight war die Austragung des Youth Cup 2023 im Juni, an dem während zwei Tagen 46 Mannschaften der Bambinis, Pupilles, Poussins und Minimes teilnahmen. Mit 17.000 Euro Einnahmen war das Turnier auch finanziell ein voller Erfolg. Einziger Wermutstropfen war das Fehlen von adäquaten sanitären Einrichtungen im Trainingskomplex Hiehl.

Kremer will eine autonom arbeitende Kommission. Solidarität im Verein sei ihm aber wichtig. „Sollte der Supporter-Club unsere Hilfe brauchen, stehen wir bereit. Jüngst haben wir Zuschüsse des Sportministeriums in Höhe von 12.000 Euro an den Vorstand weitergeleitet.“ Ein Novum in der Jeunesse-Historie ist die Einschreibung einer Damenmannschaft für die Saison 2023/24.

Es sei für ihn Ehre und Freude zugleich, bei der Versammlung dabei zu sein, sagte Georges Mischo zum Abschluss und sprach von Aufbruchstimmung im Verein und einer guten Perspektive für die Zukunft. Die Instandsetzung der „Gradins“ auf der „Grenz“ nach 51 Jahren war ein erster Schritt, in einer nächsten Phase sind auch ein Fitness- und ein VIP-Raum geplant. Betreffend das Fehlen von Sanitäranlagen in unmittelbarer Spielfeldnähe werde die Gemeinde handeln, kündigte Mischo an.