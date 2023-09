Seit sieben Jahren gibt es die Nations League bei den Männern, am Freitag kommt es für die FLF-Frauen zur Premiere in diesem Wettbewerb. In Jonava will die Mannschaft von Trainer Dan Santos die ersten Punkte einfahren. Dieses Unterfangen muss aber ohne Kapitänin Laura Miller über die Bühne gehen.

Laura Miller ist für die Damen-Nationalmannschaft so wichtig, wie es Jeff Strasser vor Jahren für die Herrenauswahl war. Die Profispielerin von Standard Liège laboriert derzeit an einem Ermüdungsbruch und wird bis zu sechs Wochen ausfallen. Damit verpasst Miller die beiden Auftaktpartien in der Nations League gegen Litauen und Georgien. Nationaltrainer Dan Santos will den Ausfall mit vereinten Kräften kompensieren: „Die Intensität und Erfahrung von Laura Miller werden uns fehlen, aber Marta Estevez, Charlotte Schmit und Marisa Soares werden der Aufgabe gewachsen sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir gut aufgestellt sein werden.“ Santos muss gegen Litauen auch auf die Stürmerin Lena Goedert verzichten, die muskuläre Probleme hat.

Gegen die Mannschaft aus dem Baltikum verlor die FLF-Auswahl ein Testspiel im November 2022 mit 2:3. Santos weiß, welche Schwierigkeiten auf seine Damen zukommen werden: „Es ist eine sehr athletische Mannschaft, die harte Zweikämpfe führt und viel über die Flügel kommt. Wir werden uns nicht zu sehr dem Gegner anpassen und wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Meine Mannschaft muss in der Lage sein, das richtige System umzusetzen, wenn der Moment gekommen ist. Wir haben viele technisch gute Spielerinnen, die in der Lage sind, verschiedene Sachen umzusetzen“, so Santos.

Der ehemalige Mittelfeldspieler will mit seiner Mannschaft das Punktekonto in der Nations League eröffnen. „Wir müssen Geduld haben, aber ein Punkt ist das Minimalziel.“

Das zweite Nations-League-Spiel der Division C findet am kommenden Dienstag im Stade de Luxembourg statt. Der Gegner ist dann Georgien.