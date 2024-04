Die Luxemburger FLF-Auswahl von Trainer Dan Santos bestreitet am Freitagabend ihr erstes Spiel in der EM-Qualifikation der Gruppe C5 gegen die favorisierten Albanerinnen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Escher Galgenberg im Stade Emile Mayrisch.

Anders als üblich drehte sich die komplette Vorbereitung diesmal um ein einziges Spiel. Der Doppeltermin entfällt, da die FLF-Auswahl mit Albanien und Estland in einer Dreier-Gruppe antritt. Zu Beginn des Trainingslagers gab es dann allerdings die erste Hiobsbotschaft: Die routinierte Verteidigerin Emma Kremer (Junglinster) wird definitiv für das Spiel ausfallen. Der Nationaltrainer hatte bereits letzte Woche die 16-jährige Ella Schmit (Junglinster) vorsichtshalber in das 24-köpfige Aufgebot nominiert.

„Die Vorbereitung verlief ganz gut. Die Mädchen sind fokussiert und konzentriert. Alle freuen sich, weil wieder ein Spiel mit der Nationalmannschaft stattfindet. Auch wenn es nur eine Begegnung ist. Aufgrund unserer vieler Verletzten ist es vielleicht auch besser, wenn es nur ein Spiel ist“, sagte Nationaltrainer Dan Santos. „Albanien ist klarer Favorit in unserer Gruppe. Man kann die Mannschaft vom Niveau her mit der Türkei vergleichen, wenn auch vom Namen her nicht der attraktivste Gegner. Die Qualität im Kader der Albanerinnen ist sehr hoch. Wir sind uns der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst, trotzdem bereiten wir uns bestmöglich auf diese Begegnung vor.“ Die Saison wird lang genug werden, da die letzte Begegnung der Qualifikationskampagne Mitte Juli (am 16. Juli in Estland) ausgetragen wird. „Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn wir jetzt nur ein Spiel haben.“

Frischen Wind und kleinere Überraschungen gab es bereits letzte Woche bei der Bekanntgabe des Kaders. Weil das zweite Spiel Anfang Juni (4. Juni in Albanien) ausgetragen wird, werden einige Spielerinnen (zum Beispiel Kylie Merlevede und Joana Lourenco) nicht zur Verfügung stehen, weil sie Abschlussexamen schreiben werden. „Andere Spielerinnen werden daher die Chance erhalten, sich zu zeigen und zu beweisen.“

Über die beiden Schwestern Kylie und Gwendy Merlevede ist Nationaltrainer Dan Santos voll des Lobes. „Kylie ist eine interessante Spielerin, die offensiv variabel einsetzbar ist und über einen starken linken Fuß verfügt. Sie besitzt eine gute Technik, obwohl sie erst spät mit dem Fußballspielen begonnen hat, und verfügt zudem über eine gute Koordination und eine gute Körperbeherrschung, welche viele Spielerinnen nicht besitzen. Sie bleibt eine interessante Spielerin für die Zukunft. Sie kann eine Option für das Heimspiel werden. Ihre taktischen Defizite kann und wird sie lernen, in den Griff zu bekommen. Die zahlreichen Trainingseinheiten werden dabei helfen.“ Für die jüngere Schwester Gwendy, 16 Jahre alt, ist es die erste Nominierung in die A-Nationalmannschaft. „Sie ist eine U17-Spielerin, kann links oder rechts in der Viererkette agieren und könnte ebenfalls in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Ich wollte sehen, wie sie sich im Training auf diesem Niveau mit älteren Spielerinnen beweisen kann“, so Dan Santos abschließend.

Ob die Geschwister Einsatzminuten bekommen werden, wird sich ab 19.30 Uhr zeigen.

Das FLF-Aufgebot Tor: Joy Jung (Sporting Charleroi/B), Lisi Oberweis (Union Mertert/Wasserbillig), Lucie Schlimé (First Vienna/AUT)

Verteidigung: Ana Barbosa (Standard Liège/B), Isabel Albert (Wormeldingen/Münsbach/Grevenmacher), Eva Fernandes (Jeunesse Junglinster), Emma Kremer (Junglinster), Rita Leite (FC Tirsense/P), Andreia Machado (FC Mamer 32), Gwendy Merlevede (Junglinster), Ella Schmit (Junglinster)

Mittelfeld: Marta Estevez (RFCUL), Laura Miller (Standard Liège/B), Charlotte Schmit (SC Freiburg/D), Leila Schmit (SV Elversberg/D), Marisa Soares (FC Déifferdeng 03), Catarina Lavinas (RFCUL)

Sturm: Caroline Jorge (Standard Liège/B), Joana Lourenco (Diekirch), Nathalie Ludwig (RFCUL), Eva Marinelli (FC Mamer 32), Letitia Mateus (Junglinster), Kylie Merlevede (Junglinster), Amy Thompson (FC Mamer 32)