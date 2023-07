Der F91 tritt am Mittwoch in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League mit einem stark veränderten Gesicht gegen die Iren von St Patrick’s an. Die finanziellen Gegebenheiten zwangen den Verein aus der „Forge du Sud“ dazu, etwas kleinere Brötchen zu backen, und einige Leistungsträger verließen dadurch den Verein. Das Tageblatt stellt den veränderten Kader der Düdelinger vor.

Tor: Lucas Fox versucht sein Glück im Ausland und Jonathan Joubert hat seine lange Karriere beendet und ist nun Torwarttrainer beim F91. Damit stehen die beiden ersten Keeper der vergangenen Saison nicht mehr zur Verfügung. Derzeit ist Enzo Esposito die Nummer eins. Der 24-Jährige kehrt nach einem Jahr Leihe aus Bettemburg zurück zu seinem Stammverein. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der F91 noch einen weiteren Torwart verpflichten wird.

Abwehr: Mit Aldin Skenderovic und Mehdi Kirch haben zwei Eckpfeiler den Klub verlassen. Die gute Nachricht ist, dass mit Jules Diallo und Vincent Decker zwei Abwehr-Haudegen dem F91 treu geblieben sind. Mit Kino Delorge wurde ein 25-jähriger Belgier verpflichtet, der sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann. Einen Kirch-Ersatz für die linke Abwehrseite hat der Verein noch nicht gefunden. Eine größere Rolle könnte in den kommenden Monaten Talent Evann Mendes spielen, der sowohl offensiv als auch defensiv auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Als weitere Alternative für die Verteidigung wurde Gaël Mbala aus Canach geholt. Als „passe-partout“ könnte Edis Agovic wie schon in der vergangenen Saison eingesetzt werden.

Mittelfeld: Mit Arbeitsbiene Charles Morren und Spielmacher Dejvid Sinai (21 Tore und 18 Vorlagen in 22/23) verließen zwei wichtige Puzzleteile den Verein. Aus dem starken zentralen Düdelinger Mittelfeld bleibt nur noch Filip Bojic übrig, denn auch Routinier Vova da Cruz ist nicht mehr Teil des Kaders. Mit Luka Rakic (21 Jahre alt) wurde ein Talent für die Sechs aus Rodange geholt. Viel verspricht man sich von Flügelspieler Yahcuroo Roemer. Der 21-jährige Niederländer hat bereits 15 Spiele in der holländischen Eredivisie in den Beinen. Der Rechtsfuß besticht durch Schnelligkeit und als gefährlicher Vorlagengeber vom Flügel. Charakteristiken, die vor allem Stürmer Samir Hadji zugutekommen werden.

Sturm: Auch hier gab es Aderlass. João Magno (22 Tore) kehrte in seine Heimat Brasilien zurück. Geblieben sind Hadji (23 Tore), Herman Moussaki (4) und Marc Thomas (2). Aus Rosport wurde der flinke niederländische Angreifer Oege-Sietse van Lingen geholt, der vergangene Saison in der Rückrunde für mächtig Furore sorgte. Flügelspieler Yannick Schaus will nach zwei Jahren in Petingen und beim Racing in Düdelingen wieder angreifen.

Trainer: Nach drei Jahren wechselt Carlos Fangueiro mit seinem ganzen Trainerstab nach Hesperingen. Der Portugiese hinterlässt eine große Lücke. Mit Jay Shoffner wurde ein Trainertalent aus der MLS geholt, der auch schon Nationaltrainer Luc Holtz assistierte. Als „moderner Trainer“ wird der US-Amerikaner umschrieben. Es ist derzeit schwer abzuwägen, wie schnell Shoffner der Mannschaft seine Handschrift verpassen kann.