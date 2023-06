Der ehemalige Trainer des F91 Düdelingen, Dino Toppmöller, wird ab nächster Saison die Mannschaft des deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt trainieren.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat erwartungsgemäß Dino Toppmöller als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Hessen am Montag mitteilten, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Zuvor wurde Toppmöllers Kontrakt bei Bayern München aufgelöst. Der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner an, dessen vorzeitiges Ende am Main bereits seit Anfang Mai feststand. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga.

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Toppmöller habe einen „sehr guten Ruf“ und „gelernt, mit wenigen Mitteln in Düdelingen Großes zu leisten und junge, entwicklungsfähige Spieler als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf die nächste Stufe zu heben.“

Nach seiner Zeit als Spieler der SGE habe er schon „immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht“, sagte Toppmöller: „Nun als Cheftrainer zurückzukehren zu diesem Klub mit seiner großartigen Emotionalität und seinen einzigartigen Fans im Herzen von Europa, bedeutet für mich Ehre und Herausforderung zugleich.“ Er habe „die gleiche Idee von Fußball“ wie der Verein und sei sich „sicher, wir werden auch künftig gemeinsam tolle Fußballfeste erleben“. Als neue Co-Trainer bringt er Nelson Morgado und Erwin Bradasch mit nach Frankfurt.

Der gebürtige Saarländer begann bereits in seinen letzten Karrierejahren als Coach und fungierte beim deutschen Fünftligisten SV Mehring und RM Hamm Benfica in der Luxemburger Ehrenpromotion zwischen 2013 und 2016 als Spielertrainer. Bei seiner ersten reinen Trainerstation führte er Düdelingen zu drei Meisterschaften, ehe er für ein halbes Jahr den belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton übernahm. Ab Juli 2020 wurde er schließlich Assistent von Nagelsmann, erst bei Leipzig, dann bei Bayern.