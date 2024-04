Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht: Im Pokalfinale setzte sich Déifferdeng 03 mit 9:1 gegen Leudelingen durch – und feierte am Ostermontag seinen siebten nationalen Titel in Serie. Beide Teams könnten im Meisterschaftsfinale noch einmal aufeinandertreffen.

Es wäre definitiv eine Sensation für die Leudelinger gewesen – und wer weiß, was Mendoça nach 20 Sekunden bei seinem Schuss hätte auslösen können, doch der Ball flog gleich nach Anpfiff des Endspiels am Kasten vorbei. Der Underdog wirkte gewillt, seinen Fans Spektakel aufzutischen, und ging aggressiv zu Werke. Eine Taktik, die Körner kostete, was sich am Ende des Tages rächen sollte. Dort zumindest die Anfangsphase konnte damit ausgeglichen gestaltet werden: Déifferdeng 03 war wohl dominant, was die Ballbesitzquote anging, konnte aber kein Kapital aus dieser Überlegenheit schlagen.

Es war demnach auch nicht wirklich verwunderlich, dass die Wende nach einem ruhenden Ball eingeläutet wurde: Nach Einwurf von Bocum konnte der glänzend aufgelegte Leudelinger Keeper Fernandes den Ball zwar noch erwischen, doch die Kugel prallte gegen den Pfosten und rollte dann knapp über den entscheidenden Strich.

Beide Teams suchten weiterhin den Weg nach vorne, doch in den ersten acht Minuten gab es bis auf diesen Torschuss keinen einzigen Versuch, den die beiden Torhüter hätten parieren müssen. Mendoça ballerte noch zweimal ins Fangnetz. D03 konnte mit zunehmender Spielzeit allerdings die besseren Chancen sammeln: Costa traf nur das Außennetz (10.), Almeida zwang Fernandes zu einer Parade, ehe Soares ebenfalls am Schlussmann hängen blieb. R. Reis und nochmal Almeida scheiterten – bevor eine tolle Ballstafette über fünf D03-Ballkontakte von Paulinho am zweiten Pfosten unhaltbar ins obere Eck gedroschen wurde (15.).

Der Partie fehlten allerdings weiterhin Momente dieser Art. Einziger weiterer Aufreger des ersten Durchgangs war ein Ellenbogenschlag von Borges, den scheinbar keiner der fünf Referees gesehen hatte. Die zweite Hälfte begann dann mit einem Nackenschlag für Leudelingen: Nach 19 Sekunden zappelte der Ball nach einem unglücklichen Eigentor von Afonso im Netz. D03 kam wesentlich besser aus der Pause und ließ Ball und Gegner laufen – obschon Rocha nach einem Konter eine sehr gute Chance im Eins-gegen-eins mit Keeper Xot liegen ließ. Die Entscheidung fiel im Gegenzug: Nach einem Seitenwechsel von Unjanque musste Paulinho nur noch einschieben (24.).

Doch auch Xot tischte ein paar klasse Paraden auf, die jegliches Aufbäumen des Gegners im Keim erstickten. Djo und ein schneller Antritt von Ruben Reis nach einem überflüssigen Ballverlust von Monteiro machten dann alles klar. Da Leudelingen inzwischen mit fünf Feldspielern agierte, konnte Garrido in der 34. mit einem Weitschuss über das halbe Feld auf 7:0 erhöhen. Nach dem 8:0 von R. Reis war der Ehrentreffer für Monteiro aber nicht mehr als Kosmetik.

Im ersten Durchgang konnte sich Leudelingen auf Keeper Tiago Fernandes verlassen, der einen starken Eindruck hinterließ Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Statistik Déifferdeng 03: Nunes – Bocum, R. Oliveira, Garrido, R. Reis. Einwechselspieler: Xot, J. Djo, Unjanque, R. Almeida, Paulinho, Soares, B. Costa

Leudelingen: Fernandes – Borges, Leitao, Pinheiro, I. Monteiro. Einwechselspieler: Vaz, Mendoça, Guedes, Da Veiga, Rocha, Araujo, E. Monteiro

Schiedsrichter: Magalhaes, Pinto, Faria, Fernandes, Tartarelli

Gelbe Karten: Amaral

Torfolge: 1:0 Bocum (6.), 2:0 Paulinho (15.), 3:0 Afonso (21., Eigentor), 4:0 Paulinho (24.), 5:0 Djo (30.), 6:0 R. Reis (32.), 7:0 Garrido (34.), 8:0 R. Reis (16.), 8:1 Monteiro (37.), 9:1 Paulinho (39.)

Zuschauer: 750 zahlende