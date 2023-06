Nach der Auslosung der ersten Qualifikationsrunde wurde am Mittwoch die zweite Qualifikationsrunde der Champions und Conference League ausgelost. Pokalsieger Déifferdeng 03 bekommt es mit NK Maribor aus Slowenien oder mit Birkirkara aus Malta zu tun. Swift Hesperingen würde bei einem Weiterkommen auf einen leichteren Gegner als in der ersten Runde treffen.

Der FC Déifferdeng 03 kann sich eigentlich schon auf ein Duell mit dem slowenischen Rekordmeister vorbereiten. NK Maribor ist klarer Favorit im Erstrundenduell gegen die Malteser von Birkirkara FC.

Der Swift Hesperingen weiß seit Dienstag, dass der Gegner in der ersten Runde der Champions-League-Quali Slovan Bratislava heißt. Schafft der luxemburgische Meister den Sprung in die zweite Runde, würden mit dem armenischen Meister Urartu Erewan oder dem bosnischen Titelträger Zrinjski Mostar durchaus machbare Gegner auf das Team des neuen Trainers Carlos Fangueiro warten. Scheidet Hesperingen in der ersten Runde der Königsklasse aus, geht es in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League weiter. Dort hieße der Gegner entweder BK Häcken (SWE) oder New Saints (WAL).

Niederkorn würde bei einem Weiterkommen auf den dänischen Spitzenverein FC Midtjylland treffen und der F91 bekäme es mit Gzira United (MLT) oder Glentoran (NIR) zu tun.