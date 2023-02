Die Etzella ist in den letzten vier Jahren der Erstliga-Zugehörigkeit einige Male dem Abstieg nur knapp entkommen. Diese Saison scheint die Lage ernster denn je. Auch ein Trainerwechsel hatte bislang nicht den gewünschten Effekt.

Als Jugendkoordinator Bruno Alves Ende Oktober den Trainer-Job übernahm, läuteten die Alarmglocken bei den Öslingern schon ziemlich laut: Kein Sieg in den vorangegangenen acht Spielen und nur zwei Remis. Die Bilanz hat sich etwas verbessert, ist aber bei Weitem noch nicht so, wie es sein muss, um dem Abstieg zu entkommen. Trainer Alves sieht nach der kurzen Zeit mit der Mannschaft dennoch Schritte in die richtige Richtung. „Selbstvertrauen und Kommunikation haben gefehlt. Im Allgemeinen erkenne ich da schon Fortschritte, aber trotzdem hat die Mannschaft noch Baustellen, an denen wir Woche für Woche arbeiten.“

In Sachen Transfers hat der Verein auf dem Markt auch noch zugeschlagen, aber der Fan muss noch auf die Namen warten. Unterdessen haben zwei Talente aus den Jugendreihen (U19-Spieler Fortes und Boa Morte) in der Wintervorbereitung so überzeugt, dass sie bis zum Schluss der Saison dem Kader angehören werden. Der Vorbereitung kann Alves ebenfalls Positives abgewinnen. „Resultate sind in den Testspielen nicht so wichtig. Ich sehe, dass jeder Spieler mitzieht und meine Spielphilosophie immer besser versteht.“ Ein Wermutstropfen ist die Langzeitverletzung von Rechtsverteidiger Pol Schlesser, der nach einer Meniskus-Operation mindestens vier Monate ausfallen wird.

Das Ziel Klassenerhalt ist trotz der mageren Hinrunde realistisch. Platz zehn ist derzeit nur vier Punkte entfernt. Trainer Alves möchte alle Spiele der Rückrunde „wie ein Finale angehen“ und rechnet damit, dass in der Schlussabrechnung „30 bis 34 Punkte reichen werden“. Er sieht das Spiel gegen Monnerich am kommenden Wochenende als ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.

Unser Tipp: Ein Platz unter den ersten zwölf erscheint schwierig, denn die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten Monnerich wären psychologisch wertvoll für den Rest der Rückrunde. Dann könnte man die Mission Abstiegskampf befreiter angehen und einen Relegationsplatz anpeilen.