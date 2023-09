Der siebte Spieltag der BGL Ligue wird bereits am Freitag eröffnet. Aufsteiger Mersch ist seit vier Spielen ungeschlagen und will vor heimischem Publikum den nächsten Streich landen. Tabellenschlusslicht Käerjeng ergatterte vergangenes Wochenende seinen ersten Punkt und muss gegen die Marisca nachlegen.

Nach zwei Spieltagen in der BGL Ligue standen für die Marisca Mersch zwei Niederlagen zu Buche. Es schien, als hätte der Aufsteiger Schwierigkeiten mit dem Rhythmus der BGL Ligue. Der letztjährige Pokalfinalist ist jedoch dabei, das Gegenteil zu beweisen. An den vergangenen vier Spieltagen sammelte Mersch acht Punkte und verlor kein Spiel. Die Maschine scheint zu laufen – auch bei Stürmer Benny Bresch, der in den genannten Spielen mit fünf Toren der Erfolgsgarant war. Trainer Mikhail Zaritski ist nicht überrascht: „Der Unterschied zwischen der Ehrenpromotion und der BGL Ligue ist nicht riesig. Die Defensiv-Blöcke sind jedoch kompakter und es gibt weniger Löcher, um sich Chancen herauszuarbeiten. Wir wissen, woher wir kommen, wissen aber auch, dass wir mit unserem Mini-Budget mithalten können.“

Gegen Käerjeng will Mersch endlich den ersten Erfolg auf eigenem Platz landen. Die gefürchtete Heimstärke aus der vergangenen Saison (nur eine Niederlage in 17 Partien) kam in dieser Saison noch nicht zum Tragen. „Gegen Rosport und Wiltz hatten wir Schwierigkeiten. Das sind Mannschaften, die Anti-Fußball spielen. Gegner, die ein Spiel offen gestalten, liegen uns eher. Käerjeng ist eine solche Mannschaft. Sie haben zwar nur einen Punkt bisher geholt, das bedeutet aber auf keinen Fall, dass wir sie unterschätzen. Sie haben nach dem 1:1 gegen die Jeunesse Blut geleckt. Trotzdem muss es unser Ziel sein, unser erstes Heimspiel in dieser Saison zu gewinnen“, sagt Zaritski.

Gegner Käerjeng hat den denkbar schlechtesten Saisonstart hingelegt. In den ersten fünf Begegnungen setzte es fünf Klatschen. Am vergangenen Wochenende zeigte die UNK gegen die Jeunesse, dass sie noch am Leben ist. Das 1:1-Remis vor fast 1.189 Zuschauern gab den Spielern jede Menge Erleichterung vor den bevorstehenden Aufgaben, wie Trainer Franck Rinaldo erzählt: „Wir hatten in den vergangenen Wochen so viel Pech. Viermal haben wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, viermal haben wir die Latte getroffen. Ich hoffe, dass das Unentschieden gegen die Jeunesse der Anfang einer positiven Spirale sein wird. Auch wenn es nur ein Punkt ist, er hat der Mannschaft ungemein gutgetan, da wir so lange auf diesen Zähler warten mussten.“

Rinaldo kennt Mersch nur allzu gut. Der 34-jährige Franzose trat vergangene Saison in der Ehrenpromotion mit Canach zweimal gegen die Marisca an. Als Verlierer ging er nie vom Platz. Anfang der Saison 22/23 holte er ein 0:0 und als Mersch kurz vor dem Pokalfinale fast alle Stammspieler schonte, überrannten Rinaldo und seine Ex-Mannschaft den Gegner mit 9:1. „Mersch hat nun viermal nacheinander nicht verloren. Das kommt nicht von ungefähr. Sie sind eine Mannschaft, die ein sehr schnelles Umschaltspiel praktiziert. Vergangene Saison war ihr Pressing noch höher als in diesem Jahr. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir die Duelle gewinnen. Das wird der Schlüssel des Spiels sein“, sagt Rinaldo.

Mit einem Sieg könnte Käerjeng die rote Laterne abgeben. Mersch könnte zwischenzeitlich den Sprung in die Top vier schaffen. Die restlichen Partien des siebten Spieltags der BGL Ligue finden am Samstag und Sonntag statt.