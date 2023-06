Auch in diesem Sommer gibt es Europapokal im Stade Jos Nosbaum in Düdelingen

Am Dienstag und Mittwoch finden im UEFA-Hauptsitz in Nyon (CH) die ersten Auslosungen der Europapokalsaison 2023/24 statt. Für Luxemburg sind Meister Swift Hesperingen sowie der Progrès Niederkorn, der F91 Düdelingen und der FC Déifferdeng 03 mit am Start. Die möglichen Gegner reichen von exotisch bis prominent.

Der Swift Hesperingen tritt in drei Wochen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse an. Weil der Koeffizient des luxemburgischen Meisters derzeit noch sehr klein ist, muss sich der Becca-Klub damit begnügen, ungesetzt in die erste Qualifikationsrunde zu gehen. Das hat zur Folge, dass einige starke Gegner wie die Dauermeister Qarabag Agdam, Ludogorets Rasgrad oder Sheriff Tiraspol auf den Swift warten. Zu den schlagbaren Gegnern in dieser Runde zählen Zalgiris Vilnius, Flora Tallinn oder auch die Shamrock Rovers.

Der FC Déifferdeng 03 tritt als luxemburgischer Pokalsieger erst in der zweiten Runde der Conference League an und kann in dieser potenziell auf sehr starke Mannschaften treffen. Unter anderem sind Fenerbahce und Besiktas Istanbul oder der FC Brügge im Lostopf. Außerdem könnte D03 auf die Luxemburger Nationalspieler Marvin Martins (Austria Wien) und Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia) treffen.

Einfacher ist die Ausgangslage für den F91 und den Progrès in der ersten Qualifikationsrunde. Durch die guten Resultate aus den vergangenen Jahren sind beide Mannschaften gesetzt und haben in jedem möglichen Duell sehr gute Chance, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. In diesem Lostopf befinden sich Exoten wie Bruno’s Magpies aus Gibraltar oder auch Pen-y-Bont aus Wales.