Der Progrès Niederkorn will sich in den nächsten Jahren nicht mehr hinter zu tief gestapelten Ambitionen verstecken. Präsident Thomas Gilgemann sprach offen vom Titel, der dem Klub noch fehlt. In diese Richtung reiht sich der erste Wintertransfer ein: Der ehemalige Ligue-2-Mittelfeldspieler Sofiane Daham soll nur ein Vorbote sein für den großen Coup, der am kommenden Freitag vorgestellt werden wird.

„Ich habe keine Lust mehr auf ein Versteckspiel“, sagte Thomas Gilgemann ganz offen. Das Vereinsoberhaupt der Niederkorner ist hungrig auf einen Titel, der dem Verein in den vergangenen Jahren verwehrt geblieben ist. Während in diesem Jahr weiterhin die europäischen Plätze die Zielsetzung der Gelb-Schwarzen definieren, soll ab nächstem Sommer ein erster konkreter Anlauf auf Platz eins gestartet werden – und der Meistertitel ganz offiziell anvisiert werden.

Die Winterverpflichtungen reihen sich ganz offensichtlich in diese Linie ein. Mit Sofiane Daham stellte Niederkorn am Freitagabend einen Spieler mit einer Vergangenheit von 84 Pflichtspielen in der Ligue 2 vor. Ausgebildet wurde der 27-jährige Algerier in Sochaux – wo er bis zum 25. Lebensjahr spielte. Sein zweiter Verein war Châteauroux. Im vergangenen Sommer endete das Abenteuer nach gelungenem Klassenerhalt. „Damals gingen 17 Spieler von Bord. Für mich war es kompliziert, auf dem Transfermarkt fündig zu werden.“ Daham trainierte monatelang mit einem Fitnesstrainer, doch der erlösende Kontakt zum Progrès kam bereits Ende November über die Agenten zustande: „Man hatte mir angeboten, die beiden letzten Wochen der Hinrunde mit der Mannschaft zu trainieren. Ich habe gleich gemerkt, dass mir das Mannschaftstraining enorm gutgetan hat.“

Der Mittelfeldspieler, der im zentralen Mittelfeld eigentlich alle Rollen übernehmen kann – von der Sechs bis zur Zehn – fühlt sich auf der Acht am wohlsten. Und genau für diese Position suchte Niederkorn Ersatz: „Emir Bijelic hatte uns bereits letzte Saison mitgeteilt, dass er seine Schuhe im Winter an den Nagel hängen würde. Es ist seine persönliche Entscheidung, die wir respektieren, obschon wir sie bedauern. Er hat uns aber versprochen, uns ab der Rückrunde von den Tribünen aus zu verfolgen. Ich hoffe, er hält sich daran“, meinte der Präsident mit einem Lachen.

Für Daham, der bereits beide BGL-Ligue-Duelle gegen Mondorf und Düdelingen im Stadion erlebt hat, geht es jetzt darum, den Rückstand der vergangenen Monate aufzuholen, um ab dem 11. Februar bereit zu sein. „Ich will mein bestes Gesicht zeigen“, sagte er. Mit Fatih Eren und Killian Le Roy hat der Algerier gleich zwei Freunde, die beim Racing unter Vertrag stehen. Für Gilgemann steht fest, dass er einen technisch starken, professionellen und erfahrenen Spieler unterzeichnen ließ, der den Rest der Mannschaft mitziehen kann.

Doch dabei wird es nicht bleiben. Kommende Woche will Niederkorn die Bombe des Winters platzen lassen. Der Neuzugang soll Gerüchten zufolge noch vor wenigen Wochen in der Ligue 1 gespielt haben und mit den Kalibern von Florent Malouda (D03) oder Tony Vairelles (F91) zu vergleichen sein. Neben Yanis Lhéry, der seit seiner Ankunft im Sommer mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wird möglicherweise ein weiterer Abgang zu verzeichnen sein. Allen Spekulationen wird spätestens am Freitag ein Ende gesetzt werden. Nicht als Transfer gilt übrigens die Rückkehr von Clayton Duarte, der studienhalber 2022 in die USA gewechselt war. Die Lizenz des Studenten war immer in Niederkorn geblieben, weshalb der Kader von Jeff Strasser drei neue Gesichter bekommen wird.

Die Transfers

Eine Reihe an Neuzugängen und Abgängen konnten in den vergangenen Wochen bereits bei der Konkurrenz vermeldet werden. Torwart Youn Czekanowicz hat seinen Vertrag bei Swift Hesperingen Ende Dezember aufgelöst und beim FC Wiltz 71 unterschrieben. Vom Meister freigestellt wurde derweil Stürmer Ken Corral. Nicht mehr zum Swift-Kader gehört ebenfalls Stürmer Paul Ayongo, der Anfang Januar bei der Uniao de Leira (P) unterschrieb.

Die Seiten wechselte auch Linksverteidiger Lamine Fall. Von Monnerich geht es für ihn zu Liga-Konkurrent Marisca Mersch. Der Aderlass bei dem Verein aus dem Süden ist groß. Zweiter Abgang beim FCM ist Jérémie Branca. Der Verteidiger schloss sich der französischen Elf der Stunde, den Lusitanos Thionville, an. Der französische Ersatzkeeper Flavio Hoffmann hat sich Anfang Januar Grandrange angeschlossen. Der Vertrag von Innenverteidiger Jimmy Mayery wurde aufgelöst.

Überraschend verlässt derweil der Petinger Kempes Tekiela die BGL Ligue. Das berichtete wort.lu am Freitag. Für ihn geht es in die USA, zu One Knoxville in der League One. Nicht mehr im Kader von Yannick Kakoko steht ebenfalls Ersatztorwart Hugo Wolf, ihn zog es nach Hostert. Im Gréngewald ist übrigens auch Donovan Bonet (Wiltz) ab jetzt zuhause.

Von der Jeunesse Esch zur Jeunesse Canach geht es für Gary Bernard. Der Stürmer spielte in den vergangenen Monaten keine Rolle mehr in den Planungen der Schwarz-Weißen. Der abstiegsbedrohte Klub möchte sich im Winter mit einem Verteidiger und einem Offensivspieler verstärken.