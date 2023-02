Mit drei Siegen und sechs Unentschieden in der Hinrunde ist UNK-Trainer Marc Thomé nicht ganz zufrieden. Nun soll es ein erfahrener Stürmer richten.

Anstatt der aktuellen 15 Punkte müssten es laut dem Käerjenger Übungsleiter Marc Thomé bereits sechs mehr sein. „Wir haben in den letzten Minuten in der Nachspielzeit sechs Punkte verloren. Mit diesen zusätzlichen Punkten würden wir super in der Tabelle dastehen.“ Gegen Etzella, Niederkorn und FC Déifferdeng 03 gab es die Ausgleichsgegentore erst kurz vor Spielende.

Mit diesen 15 Zählern liegen der Fokus und die Konzentration bei der UNK nun auf der Rückrunde. Ein weiteres Problem der Hinrunde war die Torausbeute. „Wir haben in der ersten Saisonhälfte nicht viele Tore geschossen.“ Der beste Torschütze der UNK ist Stefan Lopes mit drei Treffern. Die UNK hat zwar zehn verschiedene Torschützen, allerdings fehlte es an einem echten „Knipser“. Deshalb ist man auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat in Deniz Muric (US Hostert) den erhofften Stürmer gefunden. Laut Trainer Thomé handelt es sich um einen Angreifer, „der die gegnerische Verteidigung beschäftigen kann, der den Ball vorne festhalten und ablegen kann. Ein solcher Spieler fehlte bis jetzt in den Reihen der UNK. Ob er zum erwünschten Goalgetter avancieren wird, wird sich dann zeigen.“

Erste Fortschritte hat der Trainer in der Vorbereitung gesehen. In fünf Testspielen gab es drei Siege und ein Unentschieden. Lediglich gegen den Tabellenzweiten Hesperingen gab es „in einer richtig guten Begegnung von unserer Seite“ eine knappe 2:3-Niederlage.

Einen echten Abgang gibt es aufseiten der UNK nicht. Mit Thibaut Bourgeois verlieren die Käerjenger aber ein echtes „Vorbild in Sachen Einstellung“. Aufgrund von Knieproblemen (drei Kreuzbandrisse) ist Hochleistungssport für Bourgeois nicht mehr möglich und er musste seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Mit der Vorbereitung und den Trainingsbedingungen im heimischen „Dribbel“ ist Thomé sehr zufrieden. „Der einzige Nachteil ist, dass wir fast kaum auf Gras gespielt haben (bis auf das letzte Testspiel gegen Hesperingen).“

Das Saisonziel, sprich der Klassenerhalt, hat sich auch nicht geändert. Bereits das erste Spiel gegen Jeunesse Esch (19 Punkte) könnte richtungsweisend für die Brauereistädter sein. (pad)

Unser Tipp: Die UNK hat die Qualitäten, um ihr Saisonziel zu erreichen. Der Klassenerhalt ist drin.