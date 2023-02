Mit seinem vierten Tor im 98. Bundesligaspiel ebnete Leandro Barreiro für Mainz 05 den Weg zum überraschenden 3:2-Erfolg bei Bayer Leverkusen.

In der Startelf: Bayer 04 Leverkusen hat bei seiner Aufholjagd Richtung Europa gegen Mainz 05 einen Dämpfer verpasst bekommen. Bei der 2:3-Niederlage schoss Leandro Barreiro die zwischenzeitliche Führung. In dieser Szene verlängerte Jae Sung Lee einen langen Ball von Caci mit dem Kopf und der Luxemburger vollstreckte volley. Es war erst sein viertes Tor im 98. Bundesliga-Einsatz für Mainz 05.

Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach) kam bei den Reserven in der Regionalliga West zum Einsatz. Beim 4:2-Sieg gegen den Wuppertaler SV erzielte der 18-Jährige das zwischenzeitliche 3:1.

Mica Pinto und Sparta Rotterdam hatten am Sonntag keine Chance gegen Ajax Amsterdam (0:4-Niederlage). In der Eredivisie nimmt der Verein des Linksverteidigers weiterhin Platz sechs ein.

Anthony Moris war in diesem Jahr fast nicht zu überwinden. An diesem Wochenende fand er jedoch seine Meister. Die Union Saint-Gilloise musste sich mit 2:4 gegen Moris’ Ex-Verein Standard Lüttich geschlagen geben. Damit gelang es den Brüsselern nicht, den Abstand auf Jupiler-League-Leader Genk zu verringern (2:2 gegen Mechelen). Die RUSG bleibt jedoch Tabellenzweiter.

Florian Bohnert durfte sich über einen weiteren Einsatz von Anfang an freuen. Sein Verein SC Bastia kam in der zweiten französischen Liga nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen EA Guingamp hinaus.

Waldhof Mannheim ist weiterhin auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen der dritten deutschen Bundesliga. Am Samstag gab es einen 3:1-Sieg gegen den SV Meppen. Laurent Jans stand 90 Minuten auf dem Platz und lieferte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Marvin Martins wird derzeit bei der Austria Wien in der neuen Dreierkette als Innenverteidiger eingesetzt. Auch bei der 0:1-Niederlage gegen Austria Lustenau kam der gelernte Rechtsverteidiger auf der ungewohnten Position zum Einsatz. Nach 18 Spieltagen stehen die Wiener auf dem sechsten Platz der österreichischen Liga.

Gerson Rodrigues und Al-Wehda haben in der ersten saudi-arabischen Liga ein 2:2-Unentschieden gegen Al-Raed geholt. Der Stürmer stand 90 Minuten auf dem Platz, konnte aber kein Tor erzielen.

Vincent Thill und AIK Solna sind derzeit in der Gruppenphase des schwedischen Pokals im Einsatz. Beim 1:1-Remis gegen Vasteras wurde der Mittelfeldspieler in der 57. Minute ausgewechselt.

Enes Mahmutovic und ZSKA Sofia bleiben nach dem 3:1-Sieg gegen Botev Plowidiw Tabellenführer der ersten bulgarischen Liga.

Tim Hall stand am Freitag ein weiteres Mal in der Startelf von Ujpest Budapest. Gegen den Tabellendritten der ungarischen Liga, Kisvarda, gab es eine 1:2-Niederlage.

Nach fast einem Jahr ohne Einsatz durfte Vahid Selimovic am Samstag wieder ein offizielles Fußballspiel bestreiten. Der Innenverteidiger stand in der Startelf seines neuen Vereins ND Gorica (2:2 gegen NK Koper).

Eric Veiga und Vilafraquense setzten sich in der zweiten portugiesischen Liga mit 2:1 gegen Feirense durch. Der Verein des Luxemburger Linksverteidigers steht auf Platz fünf und kann sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Nicht im Einsatz: Danel Sinani fiel am Wochenende einer Klausel in seinem Vertrag zum Opfer. Gegen seinen alten Verein Norwich City durfte der neue Spieler von Wigan Athletic nicht eingesetzt werden. Das Duell endete mit einem 0:0-Unentschieden. Mathias Olesen (1. FC Köln) musste die 0:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart von der Bank aus ansehen. Sébastien Thill schaffte es auch an diesem Wochenende nicht in den Kader von Hansa Rostock. Sein Bruder Olivier wartet derzeit auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Türkei. Wegen des schweren Erdbebens finden dort derzeit keine Fußballspiele statt.

Im Trainingslager: Lars Gerson und Kongsvinger IL bestritten ein Testspiel gegen Stromsgodset (2:2). Die Meisterschaft in der zweiten norwegischen Liga beginnt am 10. April. Dirk Carlson und sein neuer Klub SKN St. Pölten starten am kommenden Wochenende in die Rückrunde der zweiten österreichischen Liga. Auch für Maxime Chanot und den New York City FC geht die Saison am kommenden Wochenende los. Am Sonntag war der MLS-Verein beim „Carolina Challenge Cup“ im Einsatz und unterlag dem Ligakonkurrenten Portland Timbers mit 0:1.

Am Mittwoch: Christopher Martins tritt im russischen Pokal mit Spartak Moskau gegen Lokomotiv Moskau an.

Auf der Trainerbank: Schwierige Zeiten für Jeff Saibene in der Schweiz. Der Luxemburger Trainer und sein Verein Xamax Neuchâtel verloren gegen den FC Wil mit 2:3 und stehen auf dem letzten Platz der zweiten Schweizer Liga. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Punkte. Es bleiben noch 14 Spieltage auszutragen.