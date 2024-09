Fußball / 0:2-Niederlage: Nordiren schocken Luxemburg zum Auftakt der Nations League

Nordirland hat die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League geschockt. Von zwei frühen Gegentoren konnten sich die „Roten Löwen“ am Donnerstagabend nicht mehr erholen und mussten sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Bereits am Sonntag (15.00 Uhr) geht es für sie mit einem Heimspiel gegen Weißrussland weiter.

Die Luxemburger gerieten vom Start weg unter Druck. Bereits in der zweiten Minute musste Torhüter Moris nach einer Ecke eingreifen. Nordirland drängte sofort auf das erste Tor, ging schnell ins Gegenpressing und stellte Luxemburg besonders mit hohen Bällen vor Probleme. In der elften Minute gingen die Nordiren so dann auch in Führung. Nach einer Einwurf-Flanke von Brown konnten die FLF-Spieler in der Mitte den Ball nicht klären und McNair verwandelte zum 1:0. Nur sechs Minuten später wurden die Luxemburger erneut eiskalt erwischt. Nach einem Foul an der rechten Strafraumgrenze von Carlson bekam der Gegner einen Freistoß zugesprochen. Saville spielte den Ball flach zum ersten Pfosten, wo Mahmutovic zu spät kam und das 2:0 durch Ballard nicht mehr verhindern konnte. Dabei hatten die Luxemburger Glück, dass die Nordiren nicht noch vor der Halbzeitpause erhöhten, denn in der 45. Minute scheiterte Hume nur knapp mit einem Distanzschuss. In der Nachspielzeit hatten die „Roten Löwen“ dann aber auch noch ihre beste Chance der ersten Halbzeit, jedoch ging ein Schuss von Barreiro übers Tor.

Luc Holtz brachte mit Wiederanpfiff Pinto für den Gelb vorbelasteten Mahmutovic. Die ersten guten Aktionen in der zweiten Halbzeit hatten aber wieder die Nordiren. Zunächst scheiterte Price (47.) aus kurzer Distanz, wenig später Hume (49.) ebenso. Die FLF-Auswahl tat sich weiter schwer, Lösungen im Angriffsspiel zu finden. Die beste Gelegenheit der zweiten Hälfte kam in der 70. Minute nach einer Ecke zustande, doch erst Rodrigues und dann Carlson konnten eine Unsicherheit des gegnerischen Torhüters nicht nutzen. Holtz versuchte es in der 74. noch einmal mit einem Doppelwechsel. Für Jans und Veiga kamen Dzogovic und der 17-jährige Debütant Andrade. Sie konnten jedoch am Ergebnis genauso wenig ändern, wie die in der 85. Minute eingewechselten S. Thill und Muratovic (für Olesen und Rodrigues). In der Nachspielzeit verhinderte Moris noch mit zwei Glanzparaden gegen McCausland einen größeren Rückstand – und so sollte es bei der 0:2-Auftaktniederlage bleiben.