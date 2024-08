Sport / Für mehr Inklusion: Luxembourg Paralympic Committee initiiert das Projekt 50+1

51 Jahre nach seiner Gründung initiiert das Luxembourg Paralympic Committee (LPC) ein neues Projekt. „50+1: Alle Zusammen – Inklusion im Sport“ wird durch die „Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte“ finanziert und soll in Zukunft Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, im Sportbereich aktiv zu werden.

So sollen unter anderem Menschen mit Beeinträchtigungen bessere Zugangsmöglichkeiten zu einem möglichst vielfältigeren Sportangebot erhalten. Hier soll dabei ein besonderes Augenmerk auf den Aufbau von inklusiven Strukturen in den Sportvereinen und Sportverbänden gelegt werden. Das bestehende Pilotprojekt „JuDoYourBest“, welches der LPC gemeinsam mit dem Judoverband und weiteren Partnern seit zwei Jahren betreibt, ist hier ein ausgezeichnetes Beispiel, was erreicht werden kann, wenn sich sportfachliches Wissen und Expertise im Bereich Behindertensport und Inklusion zusammentun.

Der Präsident des LPC, Marc Schreiner, ist überzeugt, dass durch die dreijährige Laufzeit des neuen Projektes ein guter Anreiz für neue Trainingsmöglichkeiten, aber auch Fortbildungen, sowie Lehrgänge und Schnupperangebote entstehen wird. „Wir haben als LPC eine doppelte Rolle zu erfüllen. Wir sind Paralympisches Komitee und Behindertensportverband zugleich. Uns ist es wichtig, dass wir möglichst viele Sport- und Bewegungsangebote bereitstellen können, ganz gleich für welche Behinderung. Es bestehen bereits großartige Projekte in diesem Bereich, auch diese wollen wir finanziell unterstützen“, so Schreiner.

Richtlinien und Kriterien sowie Antragsformulare für unterstützungsvolle Initiativen in nicht weniger als 13 Para-Sportarten findet man auf der offiziellen Internetseite des LPC – www.paralympics.lu. (P.F.)