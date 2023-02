Fünf luxemburgische Leichtathleten werden zwischen dem 2. und 5. März an der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul teilnehmen. Bob Bertemes, Charel Grethen, Patrizia van der Weken, Victoria Rausch und Vera Hoffmann haben die Qualifikation geschafft.

„Stolz“ ist das Wort, das der Leichtathletik-Verband FLA in dem Schreiben benutzt, in dem verkündet wird, dass gleich fünf luxemburgische Athleten bei der Indoor-EM in der kommenden Woche in Istanbul am Start sein werden. „Es ist der Beweis, der hervorragenden Dynamik unserer nationalen Elite“, heißt es. Eigentlich hatten sich sogar sechs Sportler für die Europameisterschaft qualifiziert – Vivien Henz musste für das 1.500-Meter-Rennen allerdings aufgrund seiner Studien in Havard absagen.

Über 1.500 Meter wird mit Charel Grethen dennoch ein Luxemburger am Start sein. Der 30-Jährige hat seinen eigenen Landesrekord über diese Distanz erst am Mittwochabend auf 3:37,09 Minuten verbessert, bei der EM ist er ein „sehr ernst zu nehmender Kandidat für das Finale“. Grethen wird in Istanbul einen Doppelstart wagen und zudem die 3.000 Meter in Angriff nehmen.

Mit einem Traumstoß über 21,93 Meter hatte Kugelstoßer Bob Bertemes erst am Sonntag bei den Landesmeisterschaften in der Coque die EM-Norm geknackt und sich gleichzeitig auf Platz eins in Europa katapultiert. Kein Europäer hat die Kugel in diesem Jahr weiter befördert. Zudem liegt Bertemes mit seiner Leistung in der Weltjahreswertung auf Platz zwei hinter dem US-Amerikaner Ryan Crouser. Bei der EM könnte er somit um eine Medaille kämpfen.

Mit Patrizia van der Weken und Vicotria Rausch sind bei der Europameisterschaft auch zwei Sprintspezialistinnen am Start. Van der Weken hatte die EM-Norm über 60 Meter schon im vergangenen Jahr geknackt, ihre Trainingspartnerin Rausch hat sich über das Ranking für die 60 m Hürden qualifiziert. Van der Wekens Leistungsaufbau läuft darauf hinaus, bei der EM in Top-Form zu sein, wo sie „eine gefährliche Gegnerin für die besten Europäerinnen“ sein wird.

Nach einem beeindruckenden Winter mit mehreren Landesrekorden wurde schließlich auch Vera Hoffmann mit der EM-Qualifikation über das Europaranking belohnt. Sie wird in Istanbul das 1.500-Meter-Rennen in Angriff nehmen und versuchen ihre gute Form erneut unter Beweis zu stellen.