Fußballnationalmannschaft / „Fouer“-Zeit ist Rote-Löwen-Zeit: Eine sehr spezielle Bilanz

Was haben Otto Normal-Luxemburger und die Fußballnationalmannschaft gemeinsam? Sie lieben die „Schueberfouer“. Das verrät auch der Blick auf eine spezielle Länderspielbilanz der vergangenen 13 Jahre.

„Schueberfouer“-Spiele gibt es nicht in jedem Jahr. 2020 fiel das traditionelle Fest wegen der Corona-Pandemie aus. 2022 und von 2016 bis 2018 fanden nur Auswärtsspiele im September statt. Die EM- oder WM-Qualifikationsspiele während dieser Jahreszeit sind bei den Anhängern der „Roten Löwen“ ganz besonders beliebt. Erstens wegen des Ausflugs nach Spielende zum Volksfest und zweitens wegen der Resultate. „Fouer“-Spiele gelingen der FLF-Auswahl meistens. Die Bilanz verdeutlicht es. In den vergangenen 13 Jahren gab es bei diesen Terminen in elf Spielen sechs Siege und zwei Unentschieden. Nur dreimal musste sich die Mannschaft von Trainer Luc Holtz geschlagen geben.

Eine dieser Niederlagen war gegen Portugal. Am 7. September 2012 hätten die „Roten Löwen“ Cristiano Ronaldo und Co. jedoch fast zu Fall gebracht. Luxemburg ging in der 28. Minute durch ein Traumtor von Daniel da Mota in Führung. Das ausverkaufte Stade Josy Barthel stand kopf. Erst in der zweiten Hälfte gelang es dem haushohen Favoriten, das Spiel zu drehen. In der CR7-Ära war die Mannschaft von Luc Holtz nie näher an einem Punktgewinn gegen die „Selecção“ dran.

Ein Tag für die Geschichtsbücher war der 8. September 2018. Gegen Moldawien landete Luxemburg den höchsten Sieg in einem offiziellen Qualifikationsspiel. Beim 4:0 gegen die Mannschaft aus Osteuropa trafen Kevin Malget, Olivier Thill, Danel Sinani und Christopher Martins. Der insgesamt höchste Sieg geht auf das Jahr 1948 zurück. In der ersten Runde der Olympischen Sommerspiele von London wurde Afghanistan im Goldstone Ground in Hove mit 6:0 vom Platz gefegt. Jules Gales (2), Max Paulus (2), Nicolas Kettel und Fernand Schammel hießen damals die Torschützen.

Einer der euphorischsten Momente war der 3:2-Sieg am 10. September 2013 gegen Nordirland. Abwehrspieler Mathias Jänisch erzielte in der 88. Minute mit einem Schuss aus dem Hinterhalt den Siegtreffer.

Ein Traumtor gab es am 5. September 2015 zu bewundern. Sébastien Thill nahm in der 92. Minute den Ball mit der Brust an und schlenzte ihn per Direktschuss ins Tor. Es war ein Schuss wie aus dem Lehrbuch im ersten Länderspiel des damals 21-Jährigen. Kurz vor diesem Treffer hatte Torwart Jonathan Joubert einen Elfmeter gehalten und wurde damit zum zweiten Sieggaranten beim 1:0-Sieg gegen Nordmazedonien.

Obwohl Auswärtsspiele nicht als „Fouer“-Spiele in der Statistik geführt werden dürfen, fällt ein ganz besonderer Moment der luxemburgischen Fußballgeschichte auch in diese Zeit. Am 3. September 2017 erkämpften sich die „Roten Löwen“ gegen den damaligen amtierenden Europameister Frankreich ein historisches 0:0 in Toulouse.

Das bisher letzte „Fouer“-Spiel war vergangenes Jahr gegen Island. Und wieder war es ein toller Abend. Luxemburg siegte durch Tore von Maxime Chanot, Yvandro Borges und Danel Sinani 3:1 und legte den Grundstein für die beste EM-Qualifikation aller Zeiten und den Punkterekord von 17 Punkten.

Am Sonntag soll die Statistik noch einmal aufgebessert werden. Die gute Nachricht: Das Spiel gegen Weißrussland findet bereits um 15 Uhr statt. Es bleibt den Zuschauern also noch genügend Zeit, um auf die „Fouer“ zu gehen.

