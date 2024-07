Parkour / Fotografische Eindrücke des ersten Speedrun-Wettbewerbs in Schwebsingen

Am Samstag fand in Schwebsingen zum ersten Mal ein größerer internationaler Wettbewerb im Parkour statt. Die Trendsportart fasst langsam auch in Luxemburg Fuß. Schnellster Athlet war der Franzose Stan Delwaulle in 24,71 Sekunden, Zweiter wurde der Belgier Cédric Broux (24,97 Sekunden), Dritter der Luxemburger Ben Michels (25,76 Sekunden). Editpress-Fotograf Didier Sylvestre war vor Ort und hat den Wettbewerb der „Kaizen Parkour Academy“ fotografisch festgehalten.