Die luxemburgischen Tennisherren haben den Aufstieg in die Weltgruppe II des Davis Cup perfekt gemacht. Alex Knaff holte am Sonntag gegen Südafrika den vorentscheidenden dritten Sieg für Luxemburg.

Die FLT-Herren haben es geschafft. Mit einem 3:1-Triumph gegen Südafrika haben sie sich den Aufstieg in die Weltgruppe II des Davis Cup gesichert. Nachdem das FLT-Team am Samstag mit 2:0 vorgelegt hatte, konnte Südafrika am Sonntag zwar noch einmal verkürzen, denn Luxemburg verpasste es gleich im ersten Spiel des Tages die Entscheidung herbeizuführen. Im Doppel waren Alex Knaff und Chris Rodesch gegen die Nummer 60 der Welt, Raven Klaasen, und Alec Beckley, mit 4:6, 7:5, 3:6 unterlegen.

Nachdem Alex Knaff in seinem Einzelmatch gegen Kris Van Wyk dann auch noch den ersten Satz mit 3:6 abgeben musste, sah es zunächst so aus als müsste Luxemburg noch einmal zittern. Doch der 25-Jährige behielt die Nerven. Den zweiten Satz entschied er mit 6:3 für sich und nach 2,04 Stunden nutzte Knaff gleich seinen ersten Matchball zum entscheidenden 6:4 und sicherte Luxemburg damit den Aufstieg in die Weltgruppe II des Davis Cup.