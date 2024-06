Schwimm-EM / Finn Kemp an Tag eins als Einziger mit Bestzeiten

Drei der fünf FLNS-Schwimmer waren am ersten Wettkampftag der 37. Europameisterschaften in Belgrad im Einsatz. Brillieren konnte einer, Finn Kemp schwamm persönliche Bestzeit.

Mit reichlich Hoffnungen im Gepäck war die luxemburgische Schwimmerriege nach Serbien gereist und fieberte dem ersten Wettkampftag der 37. Europameisterschaft am Montag entgegen. Den FLNS-Auftakt durfte der Senior im Team im 50-Meter-Becken des „Sports Centre Mila Gale Muškatirovic“ bestreiten. Für Julien Henx waren die 50 m Delfin sozusagen das Einschwimmen auf seine eigentliche Aufgabe, die 50 m Kraul am Samstag. Der 29-Jährige trat auf Bahn eins des vierten von sechs Vorläufen an, mit einer Meldezeit von 23“65. Sieger des Vorlaufs wurde der Ukrainer Bukhov, der auch im Gesamtklassement ganz oben stand. Insgesamt konnten sich sechs Schwimmer aus diesem Vorlauf für das 16-köpfige Halbfinale qualifizieren. Für Henx hätte in diesem Fall Bestzeit gereicht, leider kam der Düdelinger nicht über den letzten Platz hinaus (24“06), 41 Hundertstel über seiner Bestzeit und 51 Hundertstel über seinem Landesrekord. Die Enttäuschung stand dem Düdelinger ins Gesicht geschrieben.

Deutlich besser lief es im fünften Rennen des Tages, über 100 m Brust gingen die beiden Jüngsten der FLNS-Truppe an den Start. Als erster trat Finn Kemp im zweiten von fünf Vorläufen an. Der 19-Jährige bevorzugt die längeren Strecken, wuchs aber als Nummer 42 der Meldeliste über sich hinaus und schlug auf Bahn neun als Vierter an (bei der Wende lag er noch auf Platz sieben), mit einem Chrono von 1‘02“54, 76 Hundertstel unter seiner persönlichen Bestzeit. Damit konnte Kemp seinen Aufschwung der letzten Monate bestätigen und kletterte in der ewigen FLNS-Bestliste der 100 m Brust auf Platz drei. Wie Kemp musste auch Joao Carneiro auf der undankbaren Außenbahn (Bahn 0) schwimmen. Im vierten Vorlauf schlug der 20-Jährige auf Platz sieben von zehn an. Seine Uhr blieb bei 1‘01“64 stehen. Damit verpasste der SCDE-Schwimmer das Halbfinale nur um 23 Hundertstel oder 11 Hundertstel unter seiner Bestzeit. Immerhin blieb Carneiro zum zweiten Mal unter der 1’02“-Marke. Auf der einen Seite freute er sich über diesen 21. Platz, auf der anderen Seite trübte die Enttäuschung, weil das Halbfinale so nah war und doch so fern.

Schafft Daleiden die Olympia-Hürde?

Am Dienstag gebührt das Interesse dann den beiden restlichen Schwimmern des FLNS-Quintetts. Im zweiten Rennen des zweiten EM-Wettkampftages treten die beiden US-Schwimmer (sie studieren in Arizona bzw. Kalifornien) über 100 m Freistil gegeneinander an. Ralph Daleiden wird auf Bahn zwei des siebten von neun Vorläufen schwimmen, Rémi Fabiani auf Bahn neun des sechsten Vorlaufs. Als Nummer 41 der Meldeliste darf Fabiani das Rennen entspannt angehen, wie Henx als Vorbereitung auf den Kraulsprint am Samstag. Für Daleiden geht es indes bereits um alles oder nichts. Mit der 16. Meldezeit (48“63, Landesrekord) spekuliert der 21-Jährige nicht nur auf ein Halbfinale, sondern peilt vor allem die Pflichtzeit für die Olympischen Spiele im Juli in Paris an. Zur Norm fehlen Daleiden nur fünf Hundertstel, eine durchaus machbare Aufgabe, zumal zwei Möglichkeiten (mit Halbfinale) winken.