Maël van Dessel wird mit seinem Klub Hostert/Folschette am Samstag in Piräus aufschlagen

Nach einigem Hin und Her hatte sich Hostert/Folschette für die „Europe Trophy Men’s Grand Final“, die im griechischen Piräus ausgetragen wird, qualifiziert. In seiner Gruppe bekommt der nationale Meister es an diesem Wochenende, neben dem Verein des Organisators Olympiacos SFP, mit Mannschaften aus Polen und Kroatien zu tun.

Ende November vergangenen Jahres hatte der amtierende Landesmeister die Qualifikation in London bestritten. Nach einem Sieg und zwei knappen Niederlagen musste sich der amtierende Landesmeister als Gruppendritter denkbar knapp aus dem neu geschaffenen Wettbewerb verabschieden. Das dachten alle, bis auf ein aufmerksames Vorstandsmitglied des Vereins. Diesem war aufgefallen, dass Shaquille Webb-Dixon aufseiten des gastgebenden Londoner Vereins Fusion TTC nicht auf der offiziellen ETTU-Liste stand. Daraufhin hatte Hostert/Folschette Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt, die mit 2:3 verloren gegangen war. Wochen später bekam der Landesmeister dann die gute Nachricht, dass dem Protest stattgegeben wurde. Die drei Spiele vom Gruppensieger Fusion TTC wurden mit 0:3 gewertet. Damit rückte Hostert-Folschette auf den zweiten Tabellenplatz vor und stand damit in der Finalrunde des europäischen Klubwettbewerbs. An diesem Wochenende geht das Abenteuer Europe Trophy also weiter.

Am Samstag finden die Gruppenspiele statt. Die acht qualifizierten Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei jeder gegen antritt. Hostert/Folschette bekommt es zum Auftakt mit Lokalmatador Olympiacos SFP zu tun. Anschließend wartet der kroatische Vertreter STK Libertas Marinkolor auf die derzeit beste Mannschaft Luxemburgs. Im dritten und letzten Gruppenspiel heißt der Gegner dann KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów aus Polen. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Halbfinals, die am Sonntagvormittag ausgetragen werden. Das Finale beginnt um 14.30 Uhr.

Die Begegnungen finden mit Dreiermannschaften statt und es werden maximal fünf Einzel gespielt. Neben dem Trio Gleb Shamruk, Maël ban Dessel und Kevin Kubica, das in London aufgeschlagen hat, steht diesmal auch der spielstarke Gleb Shamruk im Aufgebot. Zoltan Fejer-Konnerth fehlt aus terminlichen Gründen. Hostert/Folschette geht als Außenseiter in die Finalrunde und kann demnach frei aufspielen. Der spielstarken Mannschaft ist dennoch einiges zuzutrauen. Neben dem langjährigen weißrussischen Nationalspielers Gleb Shamruk und Routinier Mats Sandell aus Schweden hat Eigengewächs Maël Van Dessel in den letzten Monaten einen weiteren Leistungssprung gemacht. Zuletzt stand er bei einem internationalen Turnier in Schweden gleich zweimal auf dem höchsten Treppchen. Seine 23:4-Bilanz in der Audi TT League sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache.