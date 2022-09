Der HB Esch um Luca Tomassini (24) und die Red Boys um Roman Becvar (3) steigen erst in der zweiten Runde in den European Cup ein (Foto: Jerry Gerard)

Am Dienstag wurde in Wien die zweite Runde des European Cups im Handball ausgelost. Aus luxemburgischer Sicht steigen der HB Esch als Meister und die Red Boys als Pokalsieger in dieser Phase in den Wettbewerb ein, während sich Düdelingen und Berchem zuvor schon in der ersten Runde beweisen müssen.

Der HB Esch bekommt es in der zweiten Runde mit dem Sieger der Partie zwischen Dukla Prag und Radnicki Kragujevac (SRB) zu tun. Prag ist im Luxemburger Handball kein unbekannter Gegner. 2020 spielten die Red Boys im Challenge Cup gegen die Mannschaft aus Tschechien. Damals schied Differdingen im Achtelfinale nach einem 24:37 im Hinspiel und einem 32:29 im Rückspiel aus.

Auf die Red Boys wartet diesmal ein Duell mit dem litauischen Meister Vilnius VHC Sviesa. Vilnius hat 2022 den zweiten nationalen Meistertitel in Folge gewonnen. Im Europapokal blieb der Hauptstadtklub in den vergangenen Jahren aber ohne Glück und ist immer am ersten Gegner gescheitert.

Auf den HC Berchem würde in der zweiten Runde ein Hammerlos warten. Sollten sich die Roeserbanner in Runde eins (Hinspiel am 10.9., Rückspiel am 17.9.) gegen die Niederländer von Drenth Groep Hurry-Up behaupten, würde in der nächsten Runde AEK Athen warten. Die Griechen hatten den European Cup in der Saison 2020/21 gewonnen.

Qualifiziert sich der HB Düdelingen gegen Spor Toto aus der Türkei (Hinspiel am 17.9., Rückspiel am 18.9.) für die zweite Runde, kommt es zu einer Begegnung mit BK-46 Handboll. Der finnische Klub war in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt mit einer Forfait-Niederlage aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

​​​​​​​Die Zweitrundenbegegnungen werden am 29. Oktober und 5. November ausgetragen.