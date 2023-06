Karateka Jenny Warling sichert sich bei den European Games in Polen eine Medaille. Welches Edelmetall die Luxemburgerin mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich heute Abend. Im Halbfinale wartet die Nummer eins der Welt.

Dass Jenny Warling (WR21) trotz sechs Monate langer Verletzungspause gut drauf ist, hat sie am Donnerstagmorgen gleich in ihrem ersten Kampf in ihrer Klasse -55 kg unterstrichen. Das Duell mit der Polin Maria Kerner gewann sie deutlich mit 5:2. Im zweiten Kampf gab es gegen die Bulgarin Ivet Goranova (WR 35) ein 0:0-Unentschieden. Mit Madina Sadigova aus Aserbaidschan wartete im dritten und letzten Duell der Gruppe allerdings noch die schwierigste Gegnerin – Sadigova steht in den Top 10 der Weltrangliste. Davon ließ sich Warling aber nicht aufhalten. Nach zögerlichem Anfang ging die 29-Jährige in Führung und entschied das Duell schließlich mit 3:2 für sich.

Damit qualifizierte sich die Luxemburgerin für das Halbfinale heute Abend (ab 16.50 Uhr). Da es kein Match um Platz drei gibt, werden sich alle Athletinnen, die sich für die Runde der letzten vier qualifiziert haben, über eine Medaille freuen dürfen. Warling trifft im Halbfinale auf die Nummer eins der Welt, die Ukrainerin Anzhelika Terliuga.