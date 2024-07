Conference League / Europa-Abenteuer beendet: UNA Strassen verliert mit 0:5 gegen KuPS 

Luc Hilger (Präsident UNA Strassen): „Die erste Halbzeit war wirklich in Ordnung. Wir kassierten ein saudummes Gegentor zum 1:0. Wir müssen dann das 1:1 machen, aber mit dem 2:0 war die Messe gelesen. In der zweiten Halbzeit hast du gesehen, dass sie 14 Spiele in den Beinen haben und wir sind in der Vorbereitung. Wir wurden in der ersten Halbzeit einfach schlecht belohnt. Insgesamt bin ich aber nicht enttäuscht. Wir haben ein gutes Spiel zu Hause gezeigt, das wir hätten gewinnen müssen. Da siehst du aber den Unterschied zwischen Profis und Amateuren: Sie machen aus kleinen Chancen Tore.“