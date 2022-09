Nach 30 Jahren Zweitklassigkeit spielte die Espérance aus Rümelingen in der vergangenen Spielzeit erstmals wieder in der höchsten Handball-Liga. Mit dem Klassenerhalt erreichten die Südisten ihr primäres Saisonziel. Wegen der Reduzierung der AXA League wird die gleiche Mission in den kommenden Monaten aber mehr als schwierig werden.