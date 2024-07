Conference League / Endstation Göteborg: F91 scheidet nach zwei klaren Niederlagen gegen BK Häcken aus

Der F91 Düdelingen ist in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gegen BK Häcken ausgeschieden. Nach der 2:6-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Martino am Mittwoch auch auswärts in Schweden deutlich mit 1:6.

Für das Rückspiel in Göteborg hatte F91-Trainer Marco Martino zwei Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen. Gonçalves und Benkhedim ersetzten Zrankeon und Bah. Auf der anderen Seite nutzte BK-Häcken-Coach Pal Arne Johansen die Gelegenheit, um gleich auf sechs Positionen zu rotieren.

Trotz der eigentlich aussichtslosen Situation nach dem 2:6 im Hinspiel hatte Martino im Vorfeld angekündigt, dass er und seine Mannschaft nichts unversucht lassen wollen, um vielleicht doch noch in die dritte Runde einzuziehen. Dieses Vorhaben unterstrich sein Team dann auch sofort zu Beginn der Partie. Bojic ließ die Düdelinger nach einer Ecke mit der frühen 1:0-Führung in der vierten Minute hoffen. Doch die Freude wehrte nur kurz. Bereits zwölf Minuten später glich Agbonifo für Häcken aus und in der 27. Minute brachte er die Schweden mit 2:1 in Führung. Als ob das nicht genug wäre, musste Düdelingen in der 39. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Abwehrmann Decker musste nach seiner zweiten Gelben Karte vorzeitig vom Platz. Und es kam vor der Pause noch dicker. Hrstic traf in der 45. Minute zum 3:1, womit sich der Traum von einem Fußballwunder endgültig in Luft auflöste.

Martino wechselte für die zweite Halbzeit dreifach: Für Kirch, Benkhedim und Englaro kamen Zrankeon, Schaus und Van Lingen aufs Feld. Doch anstatt frischer Kräfte folgten die nächsten Schläge. Innerhalb von zwölf Minuten nach Wiederanpfiff traf Häcken durch Hrstic (48.), Nioule (53.) und Hammar (57.) zum 6:1. Es sollten die letzten Tore der Partie bleiben.

Damit scheidet der F91 in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League aus. In der Endabrechnung stehen zwei Siege (1:0 und 2:0) gegen Atlétic Esclades (AND) in der ersten Runde sowie die zwei Niederlagen gegen BK Häcken.