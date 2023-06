Der Franzose Julian Alaphilippe hat am Montag im Sprint die zweite Etappe des Critérium du Dauphiné in La Chaise-Dieu gewonnen. Sein Landsmann Christophe Laporte, Sieger der Etappe vom Sonntag, verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Der frühere Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe hat seine Durststrecke beendet und seinen ersten Sieg auf der World Tour seit über einem Jahr gefeiert. Der 30-jährige Franzose vom Team Soudal-Quick-Step zog am Montag auf der zweiten Etappe des Critérium du Dauphiné in einem packenden Schlusssprint noch an Olympiasieger Richard Carapaz (EF Education-Easypost) vorbei und verwies den Ecuadorianer nach 3:54:53 Stunden zeitgleich auf Platz zwei. Dritter wurde Natael Tesfatsion (Eritrea/Trek-Segafredo). „Die letzten Monate waren lang, aber ich habe Geduld bewahrt und hart gearbeitet. Es fühlt sich gut an, wieder zu gewinnen“, so Alaphilippe.

Kevin Geniets, der einzige Luxemburger im Feld, rollte als 50. über die Ziellinie. Der Groupama-FDJ-Profi wurde in der gleichen Zeit wie Alaphilippe gewertet.

Ergebnisse sehen

Der Gesamtführende Christophe Laporte (Jumbo-Visma) landete derweil am Montag nach 167,5 Kilometern und insgesamt über 2.800 Höhenmetern auf Platz vier und behielt damit sein Gelbes Trikot. Allerdings ist er in der Gesamtwertung nach der zweiten Etappe zeitgleich mit seinem Landsmann Alaphilippe. Geniets hat als 33. einen Rückstand von zehn Sekunden auf das Spitzenduo.

Der immer wieder durch schwere Stürze zurückgeworfene Alaphilippe hatte bei der Baskenland-Rundfahrt im April 2022 zuletzt in der Eliteliga World Tour gesiegt. In diesem Frühjahr war der 30-Jährige von seinem Teamchef Patrick Lefevere öffentlich für den Mangel an Erfolgen kritisiert worden. Dieser meinte: „Ich liebe Julian wie jeder andere auch. Wie kann man ihn nicht lieben? Aber ich muss auch realistisch sein: Er verschlingt einen großen Teil meines Budgets. Ich möchte Ergebnisse sehen.“ Sein Star hatte lediglich die unbedeutende Faun-Ardèche Classic im Februar gewonnen.

Am Dienstag sollten die reinen Sprinter beste Chancen haben. Die 194 Kilometer lange Etappe von Monistrol-sur-Loire nach Le Coteau bietet auf der zweiten Hälfte mit der Côte de Pinay nur ein größeres Hindernis. Das Etappenrennen, bei dem unter anderem auch Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark dabei ist, endet am Sonntag in Grenoble. (dpa)