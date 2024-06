Schwimmen / EM in Belgrad: Zwei weitere Halbfinals in den Büchern

Am dritten Wettkampftag der Schwimmwettbewerbe bei den 37. Europameisterschaften in Belgrad setzte sich João Carneiro in Szene, steigerte seine persönliche Bestzeit um über 4 Sekunden und entthronte seinen Mitstreiter Finn Kemp als aktuell schnellster 200-m-Brustschwimmer. Erfreulich war, dass die beiden Jüngsten des Quintetts ins Halbfinale vorpreschten.

Nach der Enttäuschung vom Vortag, als Ralph Daleiden seine letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Olympischen Spiele knapp verfehlte, war am Mittwoch bei den „37th European Aquatics Championships“ wieder Alltag angesagt. João Carneiro und Finn Kemp trafen im 50-m-Becken des „Sports Centre Mila Gale Muskatirovic“ im 4. Rennen des 3. Tages der Europameisterschaften in Serbien nicht im direkten Duell aufeinander. Obschon über 200 m Brust nur drei Vorläufe ausgetragen wurden.

Kemp (Meldezeit 2‘16“51) startete im ersten Vorlauf auf Bahn 7 und erwischte einen guten Eintritt. Nach 50 m lag der SL-Schwimmer auf Platz 2, auf der zweiten Bahn brach der 19-Jährige etwas ein und fiel zur Rennhälfte auf Platz 5 zurück. Auf den letzten Metern büßte Finn Kemp weitere Zeit ein und schlug nach 2‘16“67, sein zweitbestes Chrono, auf Position 8 an. Damit lag der Sohn von Ex-FLNS-Präsidentin Nancy Kemp-Arendt 16/100 hinter seiner Bestzeit, was aber immer noch ein Top-Chrono war. Schade war nur, dass der Aufwind der letzten Monate nicht anhielt, als sich der Youngster im Team stetig steigerte und in Belgrad den direkten Halbfinalplatz um 86/100 verpasste. Eine Zeit, die durchaus seinem Potenzial entsprochen hätte.

João Carneiro stand auf dem 8. Startblock des letzten Vorlaufs, der als einziger mit zehn Schwimmern besetzt war (die beiden anderen mit neun). Der 20-Jährige, der über 100 m Brust die bessere Zeit gegenüber Kemp hat, schwamm ein konstantes Rennen und zog seine vier Bahnen auf Rang 6. Heraus sprang eine Zeit von 2‘16“97“, nur 3/10 hinter Finn Kemp und mit einer Verbesserung um satte 2“67 seiner Meldezeit und damit auch seiner persönlichen Bestzeit.

Daleiden hofft auf Paris

Mit ihren Platzierungen wurden die beiden FLNS-Akteure als Reserveschwimmer für das Halbfinale geführt und hatten das Glück, dass der Israeli Itzhaki (Vorlauf Platz 14) und der Schweizer Desplanches (2.) auf die Semis verzichteten. Damit durften beide FLNS-Vertreter doch noch am Abend einen zweiten Versuch starten. Um 19.34 Uhr griff Carneiro im ersten und Kemp im zweiten Halbfinale an, beide auf der Außenbahn (8). Finn Kemp konnte sich gegenüber dem Vorlauf sanft steigern, kam aber leider nach der 50-m-Wende nicht über den letzten Platz hinaus, war aber um 5/100 schneller als am Morgen. Der Wermutstropfen war, dass er den Nimbus als aktuell schnellster 200-m-Brustschwimmer an João Carneiro abtreten musste, der alles in sein Halbfinale hineinwarf, sich gegenüber dem Vorlauf um weitere 1“52 steigerte und als 7. anschlug. Schade nur, dass er das Tempo nicht ganz halten konnte, denn nach 50 Metern wendete der Ettelbrücker als Fünfter. Insgesamt nutzte Carneiro die Plattform EM und unterbot seine persönliche Bestzeit über 200 m Brust um fantastische 4“19.

Am heutigen Donnerstag tritt die 4x100m-Kraul-Staffel in die Fußstapfen der Kollegen der EM 2022 in Rom. Die „Römer“ schwammen damals Landesrekord, und diesen Rekord wollen Carneiro, Daleiden, Fabiani und Kemp unterbieten. Es geht aber noch um mehr, für Ralph Daleiden öffnet sich ein Hintertürchen. Als Startschwimmer der Staffel wird sein Chrono als offizielle Zeit gewertet und der SL-Akteur könnte sich über diesen Weg doch noch für Paris qualifizieren.