Fußball / Ein packender Start: Kick-off des neuen luxemburgischen Supercups

Am Samstag findet im Stade Achille Hammerel die erste Ausgabe des neuen Supercups der LFL statt. Meister Differdingen, Pokalsieger Niederkorn, sowie die beiden Conference-League-Teilnehmer Düdelingen und Strassen treten gegeneinander an.

Ab dieser Saison wird im Großherzogtum ein neuer Wettbewerb ausgetragen. Nach fünf Jahren Pause feiert der Supercup sein Comeback in neuer Form. Das Blitzturnier soll den luxemburgischen Europapokal-Vertretern Differdingen, Niederkorn, Düdelingen und Strassen als Vorbereitung auf ihre internationalen Wettbewerbe dienen. Das Turnier wird im K.o.-Modus durchgeführt: Alle Teams bestreiten zwei 45-minütige Spiele, ein Halbfinale und ein Finale.

Dies bietet den Teams also nicht nur die Möglichkeit, den ersten Pokal der Saison zu gewinnen, sondern auch die Form vor den bevorstehenden Europa-Qualifikationsspielen zu überprüfen. Déifferdeng 03 bereitet sich auf das Champions-League-Qualifikationsduell gegen Ki Klaksvík vor: Am Mittwoch ist der Luxemburger Meister auswärts gefordert. Pokalsieger Niederkorn, Düdelingen und Strassen nutzen die Spiele, um sich auf die Conference League vorzubereiten. Progrès wird erst Ende des Monats den schwedischen Vizemeister Djurgarden IF herausfordern, während F91 Düdelingen schon nächste Woche bei Atlético Escaldes aus Andorra gastiert und UNA Strassen seine Europapokal-Heimpremiere gegen KuPS aus Finnland feiert.

Dabei bekommen die Zuschauer sicherlich auch die Gelegenheit, die Neuzugänge in Aktion zu sehen. Zu den Transfers des Differdinger zählt u.a. der 40-jährige Torwart Felipe Ventura, der bereits für Flamengo, Corinthians und Braga gespielt hat. Düdelingen hat das junge luxemburgische Talent Tim Flick von Fola verpflichtet. Bei den Strassenern sind alle Blicke auf Neuzugang Edis Agovic gerichtet, der den F91 verlassen hat – und somit gleich auf seine frühere Mannschaft treffen könnte. Gleiches gilt für dessen Cousin Alen Agovic, der von UNA zu Niederkorn gewechselt ist.

Im Rahmen des Turniers werden zudem auch alle BGL-Ligue-Clubs präsentiert. Am selben Tag wird auch die neue Website des Ligaverbands online gehen. Der Eintritt ist frei.