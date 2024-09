Hinter den Kulissen / Ein Königstransfer und exotische Neuzugänge

Der fünfte Spieltag der BGL Ligue ist passé. Hinter den Kulissen wurden noch so einige Transfers am Deadline Day getätigt. Darunter ein Königstransfer.

Strassen gewinnt Rennen um Hadji

Der Torschützenkönig der BGL-Ligue-Saison 20/21 kehrt nach Luxemburg zurück. Die UNA Strassen vermeldete am letzten Tag der Transferfrist die Vertragsunterzeichnung mit Zachary Hadji. Der mittlerweile 27-Jährige war in den vergangenen drei Jahren für Stade Lausanne und Xamax Neuchâtel in der zweiten Liga der Schweiz aktiv. 2021 hatte er die Fola mit 33 Treffern zum bis dato letzten Meistertitel geführt. Mit der Verpflichtung von Hadji gelingt Strassen ein echter Königstransfer. Im Rennen um den Angreifer setzte sich die UNA gegen den F91 Düdelingen durch, wo Zacharys Bruder Samir unter Vertrag steht. (del)

Erfahrener Verteidiger für Rosport

Am „Deadline Day“ hat sich Victoria Rosport mit einem erfahrenen Innenverteidiger verstärkt. Jesse Sierck stand zuletzt beim deutschen Regionalligisten Lok Leipzig unter Vertrag. Der 26-Jährige kam in seiner Karriere auf 124 Spiele in der vierthöchsten deutschen Liga. Unter anderem war Sierck auch noch für den KFC Uerdingen und den FSV Frankfurt aktiv. Am Sonntag gegen Petingen kam er ab der 63. Minute bereits zu seinem ersten Einsatz. (del)

Wiltz holt einen Nationalspieler

Der FC Wiltz 71 hat bereits auf die seit vier Spielen anhaltende Niederlagenserie reagiert und noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Jonathan Muiomo (voller Name: Eùsebio Chilepfane Jonathan Muiomo) wurde ein neuer Spieler für den rechten Flügel verpflichtet. Der dreifache Nationalspieler von Mosambik kommt vom FV Illertissen. Der in Deutschland aufgewachsene 25-Jährige kam in seiner Karriere auf 119 Spiele in der Regionalliga (22 Tore, 18 Vorlagen). (del)

Vier Senegalesen kommen nach Petingen

Die UT Petingen hat vor der Schließung des Transferfensters noch vier etwas ungewöhnlichere Wechsel über die Bühne gebracht. Vom senegalesischen Verein ASC Suneao Sonacos kommen vier Spieler. Ibrahima Diouf (Mittelfeldspieler), Pape Chaw (Stürmer), Stanislas Sarr (Linksverteidiger) und Khalifa Ba (Innenverteidiger) werden in Zukunft für den Verein aus der BGL Ligue auflaufen. (del)

Höchststrafen

Beim FC Wiltz 71 lief am Samstag offensichtlich alles schief, was nur schieflaufen konnte. Bereits nach 39 Minuten lag die Heimelf gegen Düdelingen mit 0:4 im Hintertreffen. Trainer David Vandenbroeck entschied sich noch vor der Pause, ein Zeichen zu setzen und wechselte das Trio Romeyns-Saidi-Ngwisani aus. Höchststrafe nennt man das. Das gleiche Schicksal ereilte die Hesperinger Jerry Prempeh, Dejvid Sinani und Mohamed Gueddar beim Stand von 0:3. (del)

Erster Hattrick der Saison

Richtige Hattricks – also drei Tore in Folge von einem Spieler in einer Halbzeit – sind eher eine Seltenheit. Über den ersten „falschen“ Hattrick der Saison durfte sich gestern Samir Hadji freuen, der gegen Wiltz zwischen der 15. und 39. Minute dreimal ins Schwarze traf. Hätte Delorge nicht zwischendurch getroffen, hätte es sich um einen sogenannten lupenreinen Hattrick gehandelt. (del)

Todorovic wieder verletzt

Milos Todorovic verpasste den Saisonstart wegen eines Muskelfaserrisses. Am Sonntag gegen Monnerich feierte der Jeunesse-Kapitän sein Comeback, als er in der ersten Halbzeit für den verletzten Garos eingewechselt wurde. In der 57. Minute musste der Defensiv-Allrounder den Platz schon wieder verlassen. Verdacht: erneuter Muskelfaserriss. (del)

Kein Zuschauerrekord

Das Differdinger Derby lockte am Sonntagabend 2.023 Zuschauer ins Stade Municipale de Differdange. Der Zuschauerrekord dieser Saison wurde damit aber nicht gebrochen. Beim Spiel zwischen D03 und F91 Düdelingen vor zwei Wochen waren 2.105 Fans anwesend. (jw)

Statistik Wiltz – F91 Düdelingen 0:4 (0:4)

Wiltz: Schon – A. Rodrigues, Malget, Luzein, Ngwisani (44. Gorny) – Mannone – Saidi (44. T. Rodrigues), Quiévreux (68. Schroeder), Hemkemeier, Jasarevic – Romeyns (44. Touré, 59. Cavagnera)

F91: Desprez – Delorge, Decker, Fernandes, Kirch (78. Tallarico) – Freire (79. Monteiro), Englaro (68. Bojic) – Benkhedim – Schaus (68. Bah), Hadji, Rotundo (68. Luisi)

Schiedsrichter: Mateus – Stammet, Iwangou

Gelbe Karten: Ngwisani, Mannone – Desprez

Rote Karte: Decker (90.+2, Notbremse)

Torfolge: 0:1 Hadji (15., Foulelfmeter), 0:2 Delorge (21.), 0:3 Hadji (31.), 0:4 Hadji (39.)

Beste Spieler: T. Rodrigues – Hadji, Delorge, Desprez

Zuschauer: 388 zahlende

Statistik Rosport – UT Petingen 1:2 (0:0)

Rosport: Bürger – Brandenburger, Vogel, Kyere, Rodrigues – Ferreira (87. Kabuya), Bechtold, Marques, Soares (82. Sierck) – Bouché (76. Markvoort), Carratala-Jimenez (87. Neves)

Petingen: Barrela – Hermandung, Kamavuaka (13. Sarr), Osmanovic, Figueiredo (58. Muratovic) – Sissoko, Trento – Fuss, Steinmetz, Ali – Elshan (66. Chafaa)

Schiedsrichter: Mateus – Belchior, Pacheco

Gelbe Karten: Ferreira – Ali, Figeuiredo

Torfolge: 1:0 Carratala-Jimenez (52., Elfmeter), 1:1 Fuss (63.), 1:2 Sarr (90.+4)

Beste Spieler: Brandenburger, Bürger – Fuss, Sarr

Zuschauer: 255 zahlende

Statistik Racing Luxemburg – Fola 2:1 (0:1)

RFCUL: Ruffier – Amiri (65. Almada), Sow, Kada, Dupays – Dewalque (80. Ahmetxhekaj), Monge, Ikene – Gomes, Mabella, Mazié (54. Seydi)

Fola: Cabral – Amou, Klein, Funck, Dagnet – Muzhaqi (46. Bari), Mendes (76. Caron) – Kaliqui (76. Sefer), Freitas (90. Ferreira), Neves (65. Scholler) – Diakhité

Schiedsrichter: Fels – Suer, Duchène (alle F)

Gelbe Karten: Amiri – Bari, Funck, Caron

Rote Karte: Freitas (70., Foul)

Torfolge: 1:0 Mazié (33.), 1:1 Diakhité (47.), 2:1 Mabella (70., Elfmeter)

Beste Spieler: Dupays, Mabella, Ikene – Amou, Diakhité

Zuschauer: 212 zahlende

Statistik Strassen – Hostert 2:1 (1:1)

Strassen: Özcan – Schütte, Bernardelli (70. Sacras), Myre (70. Kaluanga) – Baiverlin (38. da Cruz), Rastoder (38. Revés), Bopaka, E. Agovic, Zenadji – Perez (79. Dadashev), Souza

Hostert: Chiotti – Besch (67. Diogo Fernandes), Meddour, Letievant, Alverdi (83. El Alami) – Leroux, Maquart – Avdusinovic, Quinol (67. Amehi), Ales (67. Dany Fernandes) – Tibor

Schiedsrichter: Wilmes – Baatz, Santos

Gelbe Karten: Perez, Myre, Kaluanga, E. Agovic, Zenadji – Besch, Avdusinovic

Rote Karte: Thomé (45.+5, Meckern)

Torfolge: 0:1 Avdusinovic (12.), 1:1 Bernardelli (45.+4), 2:1 Souza (55.)

Zuschauer: 168 zahlende