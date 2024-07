Conference League / Ein heißer Tanz wird erwartet: D03 empfängt Dienstagabend Ordabasy Schymkent

Am Dienstagabend tritt der amtierende Meister FC Déifferdeng 03 gegen Ordabasy Schymkent zum Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League an. Anstoß ist um 19.00 Uhr im heimischen Stade Municipal in Oberkorn.

Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation geht es in der Conference League gegen den kasachischen Meister Ordabasy Schymkent. Der Trainer vom FC Déifferdeng 03, Pedro Resende, hat sich Bildmaterial von der Mannschaft aus der Premier Liga angeschaut und analysiert: „Wir haben Spiele des Gegners aus der Meisterschaft und der Champions-League-Qualifikation gesehen. Sie stehen voll im Saft, sind demnach eingespielter als wir es sind und haben zudem einige Nationalspieler (aus Kasachstan, Usbekistan, der Ukraine und Gambia; d.Red.) in ihren Reihen. Ordabasy Schymkent ist in diesem Duell der klare Favorit. Wir haben zwei sehr schwere Spiele vor der Brust. Trotzdem werden wir unser Bestes geben und alles versuchen, um ein gutes Resultat einzufahren.“

Der Gegner aus Kasachstan ist auf keinen Fall mit KI Klaksvik aus der Champions-League-Qualifikation zu vergleichen. Der Trainer trauert den zahlreichen Torabschlüssen hinterher: 23:6 Torschüsse zählt die Statistik im Hinspiel und 18:3 im Rückspiel. „Wir haben uns einige Torgelegenheiten herausgespielt. Am Ende haben wir es aber verpasst, die Tore zu schießen. Und im Fußball geht es eben darum, Tore zu erzielen.“ Im Spiel am Dienstagabend erwartet der Übungsleiter des Vereins aus der „Cité du fer“ ein komplett anderes Spiel. „Wir werden sicherlich weniger Torgelegenheiten bekommen als gegen Klaksvik. Unsere Aufgabe wird es sein, vor dem Tor effektiver und kaltschnäuziger zu werden. Die Kasachen werden, im Gegensatz zu Klaksvik, unternehmungsfreudiger sein und mehr am Spiel teilnehmen. Sie werden spielerisch anders auftreten als der Gegner von den Färöer Inseln.“

Im Aufgebot des FC Déifferdeng 03 wird es einige Veränderungen geben. Abwehrspieler Juan Bedouret ist aufgrund seiner Roten Karte vom letzten Donnerstag gesperrt. Ebenso gesperrt und zusätzlich verletzt ist Stürmer Adham El Idrissi. Er hätte auch ohne Sperre diese Begegnung verpasst. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Fabio Martins, der im Sommer von der Fola Esch nach Differdingen gewechselt ist, ist zurzeit fraglich: Er verletzte sich, wie El Idrissi auch, in einem Testspiel am Samstag.

Die Aufgebote FC Déifferdeng 03

Tor: Evan Da Costa, Rui Nibra, Felipe Ventura

Verteidigung: Gianluca Bei, Théo Brusco, Kevin d’Anzico, Geoffrey Franzoni, Gonçalo Lixa, Lucas Pruzzo, Rychelmy Rocha, Christian Schoissengeyr

Mittelfeld: Leandro Borges, Fabio Martins (?), Ludovic Rauch, Rafael Ribeiro, Diogo Silva, Guillaume Trani

Angriff: Federico Andrada, Andreas Buch, Alisson dos Santos, Jorginho, Gustavo Simões

Trainer: Maurice Spitoni

Es fehlen: Juan Bedouret, Adham El Idrissi (beide gesperrt) Ordabasy Schymkent

Tor: Sergey Ignatovich, Bekkhan Shaizada, Azamat Zhomartov

Verteidigung: Sultanbek Astanov, Sergey Malyy, Igor Plastun, Reginaldo, Zlatan Sehovic, Gafurzhan Suyumbayev, Cristian Tovar, Sagadat Tursynbay, Temirlan Yerlanov

Mittelfeld: Aybol Abiken, Lovro Cvek, Maksim Fedin, Bauyrzhan Islamkhan, Yevgen Makarenko, Askhat Tagybergen, Erkebulan Tunggyshbayev, Jasur Yakhshiboev, Samat Zharynbetov

Angriff: Artem Besedin, Dembo Darboe, Vsevolod Sadovski

Trainer: Aleksandr Sednev